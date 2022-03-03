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futebol

Bustos pede a contratação de um volante e um centroavante de boa estatura

Treinador também espera a chegada do zagueiro Maicon, do Cruzeiro...
LanceNet

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Publicado em 

03 mar 2022 às 11:06

Publicado em 03 de Março de 2022 às 11:06

O mercado de transferências no Santos deve ser movimentado nos próximos dias. Após aplicar três treinamentos, a diretoria do Peixe recebeu um diagnóstico do técnico Fabián Bustos com as maiores carências no elenco.Segundo apuração do LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE, o treinador vê a necessidade de um primeiro volante, assim com Fábio Carille havia pedido no começo da temporada. Bustos acredita que um jogador com características de marcação possa agregar ao elenco.
Um centroavante com alta estatura também foi um pedido do argentino. A preferência é para um atleta com mais de 1,90m, que tenha possibilidade de brigar pelo alto na primeira bola e possa fazer pivô para a chegada dos jogadores da defesa e meio-campo. Atualmente, o Alvinegro conta com Marcos Leonardo, Rwan Seco e Léo Baptistão para a posição.Em coletiva de apresentação nesta quarta-feira (2), o treinador falou sobre a possibilidade de reforços. Ele aproveitou para falar sobre o andamento das negociações com o zagueiro Maicon, que está em fase final de rescisão de contrato com o Cruzeiro.
- Se hoje falo de um nome, de uma possibilidade, por ser o Santos, vai subir o valor. Deixo com a diretoria. Temos que trazer jogadores que venham para jogar. Que seja mais do que temos. Com o trabalho, vamos melhorar o que somos. Se a diretoria conseguir reforços, serão bem-vindos porque virão para somar - disse Bustos.
Crédito: OtécnicoFabiánBustosesperaachegadadeumcentroavantealtonoSantos(Foto:IvanStorti/SantosFC

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