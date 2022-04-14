Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Bustos nega que escalação com Fernández e Maranhão seja defensiva

Técnico do Peixe tem utilizado formação com dois volantes, que é criticada por torcedores...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 abr 2022 às 18:05

Publicado em 14 de Abril de 2022 às 18:05

A escalação do Santos na vitória por 3 a 2 contra a Universidad Católica do Equador, na noite desta quarta-feira, jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, causou descontentamento por parte dos torcedores santista.Por se tratar de um jogo como mandante e com necessidade de vitória, após um jogo ruim fora de casa na estreia da competição internacional, parte da torcida imaginava um time com jogadores mais ofensivos. Segundo o treinador Fabián Bustos, a presença de Rodrigo Fernández e Willian Maranhão não faz a equipe ser defensiva.
- Entrada no jogo de Fernández e Maranhão não quer dizer que não fomos ofensivos. Nos 15 primeiros minutos fomos superiores, fizemos o gol. Mas erramos no caminho. Não quer dizer que vamos rodar o elenco. Às vezes depende do rival, às vezes da gente. Trabalho durante a semana e o rendimento deles. Ângelo podia ser titular e dois dias antes do jogo sofreu um golpe - disse o treinador.Agora, o Alvinegreo Praiano terá recebe o Coritiba, no domingo, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. O treinador do Peixe não confirmou se irá mexer na equipe titular para o duelo.
- Não posso garantir que vamos mexer. Vamos tentar ganhar a partida. Coritiba é uma equipe boa e fez uma boa estreia. Começar a preparar o time amanhã - completou Bustos.
Crédito: OtécnicoFabiánBustosdefendeuadupladevolantesdoSantos(Foto:ALEJANDROPAGNI/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 
Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública
Geely EX5 DM-i 2026
Geely anuncia preços partindo de R$ 189.990 para o EX5 EM-i com autonomia de 1.300 km

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados