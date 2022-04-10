Bustos não comemora empate do Santos, mas fala em seguir crescendo

O empate do Santos em 0 a 0 na estreia no Brasileirão, contra o Fluminense, no Maracanã, rendeu elogios do Bustos, porém, alguns alertas.O comandante do Peixe pediu que os atletas criem mais chances de gols. Recentemente, o DIÁRIO DO PEIXE apurou que os treinos intensos mudaram os trabalhos e a parte física. Os atletas não estavam acostumados a trabalhos com tanta velocidade.“A autocrítica é que temos de seguir melhorando, mas fazia muitas partidas que não saíamos no zero. Fazia muito tempo que não competíamos com equipes importantes. Jogamos em um campo difícil, um torneio muito complicado, que no ano passado custou muito. Não estamos felizes, mas estamos em crescimento, temos de seguir criando mais situações de gol”, disse Bustos.