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Bustos não comemora empate do Santos, mas fala em seguir crescendo

Treinador admitiu que jogadores precisam criar mais chances de gol, mas ficou feliz com alguns pontos que viu na partida de estreia do Campeonato Brasileiro, contra o Flu...
LanceNet

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Publicado em 

10 abr 2022 às 09:38

Publicado em 10 de Abril de 2022 às 09:38

O empate do Santos em 0 a 0 na estreia no Brasileirão, contra o Fluminense, no Maracanã, rendeu elogios do Bustos, porém, alguns alertas.O comandante do Peixe pediu que os atletas criem mais chances de gols. Recentemente, o DIÁRIO DO PEIXE apurou que os treinos intensos mudaram os trabalhos e a parte física. Os atletas não estavam acostumados a trabalhos com tanta velocidade.“A autocrítica é que temos de seguir melhorando, mas fazia muitas partidas que não saíamos no zero. Fazia muito tempo que não competíamos com equipes importantes. Jogamos em um campo difícil, um torneio muito complicado, que no ano passado custou muito. Não estamos felizes, mas estamos em crescimento, temos de seguir criando mais situações de gol”, disse Bustos.
O argentino pede, em toda jogada de ataque, para que os jogadores pensem rápido e definam o lance. Isso, segundo ele, é uma forma de pegar o adversário desprevenido.
“Fizemos um bom trabalho em termos táticos, tentamos controlar, mas faltou no segundo tempo. Faltaram condições ofensivas para aproveitar todo o espaço que tivemos. Eles tiveram posse de bola, mas situação de gol, não. Só uma no primeiro e outra no segundo tempo”, completa Bustos.
Crédito: Santosapresentoumelhoradefensiva,masficoudevendonafrente(MAILSONSANTANA/FLUMINENSE

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