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futebol

Bustos explica cortes de Auro e Marcos Guilherme contra a Universidad Católica

Lateral e meia-atacante perderam espaço com o treinador do Peixe...
LanceNet

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Publicado em 

15 abr 2022 às 10:00

Publicado em 15 de Abril de 2022 às 10:00

O técnico Fabián Bustos não Auro e Marcos Guilherme para o jogo contra o Universidad Católica, esta quarta-feira, na Vila Belmiro, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. Na estreia contra o Banfiel, o lateral também ficou fora e o meia-atacante foi titular.No caso de Marcos Guilherme, seu contrato está próximo de vencer. O jogador foi emprestado pelo Internacional até 30 de junho de 2022, e ainda não aconteceu uma sinalização do Peixe pela sua permanência.
- Se é o setor mais deficiente, não vou dizer. Não vou colocar nenhum jogador nessa situação. Marcos Guilherme não jogou de lateral, jogou de ala, o que ele já fez ano passado, jogou assim em outras partidas e ajudou o Santos. Não fez um bom jogo contra o Banfield, mas trabalha muito bem, é profissional - disse Bustos.Auro foi uma das novas contratações do Peixe para a temporada. Ele fez sua estreia com a camisa santista na classificação sobre o Fluminense-PI na segunda fase da Copa do Brasil e vinha sendo titular desde então no Campeonato Paulista. O jogador já tem quatro jogos pelo Alvinegro. Ele pertence ao Toronto, do Canadá, e está emprestado ao clube até o final do ano.
- Em relação ao Auro, somos 30, 28 jogadores de linha, outros quatro goleiros. Prefiro ter mais um jogador ofensivo, menos jogadores defensivos para tentar ganhar. Não é porque existe problema com Auro ou alguém. Gosto de ter mais armas ofensivas para mudar a partida - completa o treinador.
Crédito: OlateralAuroperdeuespaçonoSantosnasúltimaspartidas(Foto:IvanStorti/Santos

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