Bustos explica cortes de Auro e Marcos Guilherme contra a Universidad Católica

O técnico Fabián Bustos não Auro e Marcos Guilherme para o jogo contra o Universidad Católica, esta quarta-feira, na Vila Belmiro, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. Na estreia contra o Banfiel, o lateral também ficou fora e o meia-atacante foi titular.No caso de Marcos Guilherme, seu contrato está próximo de vencer. O jogador foi emprestado pelo Internacional até 30 de junho de 2022, e ainda não aconteceu uma sinalização do Peixe pela sua permanência.

- Se é o setor mais deficiente, não vou dizer. Não vou colocar nenhum jogador nessa situação. Marcos Guilherme não jogou de lateral, jogou de ala, o que ele já fez ano passado, jogou assim em outras partidas e ajudou o Santos. Não fez um bom jogo contra o Banfield, mas trabalha muito bem, é profissional - disse Bustos.Auro foi uma das novas contratações do Peixe para a temporada. Ele fez sua estreia com a camisa santista na classificação sobre o Fluminense-PI na segunda fase da Copa do Brasil e vinha sendo titular desde então no Campeonato Paulista. O jogador já tem quatro jogos pelo Alvinegro. Ele pertence ao Toronto, do Canadá, e está emprestado ao clube até o final do ano.