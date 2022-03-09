Bustos enaltece Ricardo Goulart, herói do Peixe na Copa do Brasil

O meia-atacante Ricardo Goulart foi o grande herói da classificação do Santos contra o Fluminense-PI, na terça-feira, pela Copa do Brasil. Ele marcou o gol de empate após bela assistência de Gabriel Pirani, na segunda etapa, além de ter aberto o placar para o Peixe na disputa dos pênaltis.Fabián Bustos, que fez na partida sua estreia no comando da equipe, rasgou elogios ao camisa 10 santista. O treinador explicou também o motivo de usar Goulart mais no meio do que como um atacante de área."Ricardo Goulart é muito técnico, com muitos gols. Nos ajuda e contra o Fluminense nos ajudou muito. Finaliza bem, mas eu sei que é difícil para ele ser o camisa 9. Ele gosta de associar e flutuar para jogar com seus companheiros", disse o técnico em sua coletiva de imprensa após a partida.Maior contratação da equipe do Santos para a temporada, Ricardo Goulart entrou em campo em oito jogos, marcou três gols e deu duas assistências. Ele participou de outros cinco gols da equipe do Peixe na temporada. Acertou 89% dos passes, sendo 9 decisivos.