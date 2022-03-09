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Bustos enaltece Ricardo Goulart, herói do Peixe na Copa do Brasil

Treinador falou sobre as qualidades técnicas do jogador e explicou seu posicionamento em campo. Próximo compromisso do Peixe é contra o Palmeiras, domingo, pelo Paulistão...
LanceNet

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Publicado em 

09 mar 2022 às 19:21

Publicado em 09 de Março de 2022 às 19:21

O meia-atacante Ricardo Goulart foi o grande herói da classificação do Santos contra o Fluminense-PI, na terça-feira, pela Copa do Brasil. Ele marcou o gol de empate após bela assistência de Gabriel Pirani, na segunda etapa, além de ter aberto o placar para o Peixe na disputa dos pênaltis.Fabián Bustos, que fez na partida sua estreia no comando da equipe, rasgou elogios ao camisa 10 santista. O treinador explicou também o motivo de usar Goulart mais no meio do que como um atacante de área."Ricardo Goulart é muito técnico, com muitos gols. Nos ajuda e contra o Fluminense nos ajudou muito. Finaliza bem, mas eu sei que é difícil para ele ser o camisa 9. Ele gosta de associar e flutuar para jogar com seus companheiros", disse o técnico em sua coletiva de imprensa após a partida.Maior contratação da equipe do Santos para a temporada, Ricardo Goulart entrou em campo em oito jogos, marcou três gols e deu duas assistências. Ele participou de outros cinco gols da equipe do Peixe na temporada. Acertou 89% dos passes, sendo 9 decisivos.
No próximo domingo, o jogador vai reencontrar um ex-clube, o Palmeiras. Foram apenas 12 jogos com a camisa do rival, com quatro gols e três assistências. O jogador decidiu deixar o clube da Capital e voltar para China após proposta “irrecusável” na época.
Crédito: RicardoGoulartfoiaprincipalcontrataçãodoPeixeparaatemporada2022(Foto:Divulgação/Santos

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