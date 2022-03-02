Bustos elogia Maicon e Santos acelera contratação do zagueiro

O Santos recebeu o aval do técnico Fabián Bustos para contar com o reforço do zagueiro Maicon, de 33 anos, que atualmente defende o Cruzeiro. A expectativa é que o jogador assine com o Alvinegro até o final da próxima temporada, em 2023.O Peixe aguardava a chegada do treinador para decidir se dava andamento ou não na contratação do defensor. Em fase de reconstrução, o time Mineiro deve confirmar a rescisão contratual nas próximas horas, o que deixaria o caminho livre para o acerto com o time da Vila.