Bustos elogia Maicon e Santos acelera contratação do zagueiro

O Santos recebeu o aval do técnico Fabián Bustos para contar com o reforço do zagueiro Maicon, de 33 anos, que atualmente defende o Cruzeiro. A expectativa é que o jogador assine com o Alvinegro até o final da próxima temporada, em 2023.O Peixe aguardava a chegada do treinador para decidir se dava andamento ou não na contratação do defensor. Em fase de reconstrução, o time Mineiro deve confirmar a rescisão contratual nas próximas horas, o que deixaria o caminho livre para o acerto com o time da Vila.
- Maicon é uma possibilidade. Depende da diretoria. Jogador importante, com bons antecedentes. Se contratarmos, vai nos ajudar a trabalhar e lutar por uma vaga no time - disse o treinador Fabián Bustos em coletiva de imprensa nesta quarta-feira.Liderado por Edu Dracena, o Santos busca contratações para a sequência da temporada. Para o Departamento de Futebol do clube, a chegada de jogadores experientes, como Maicon, pode ser importante para o crescimento do elenco que ainda vai disputar o Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana, além de finalizar o Paulistão.