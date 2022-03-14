Bustos elogia Alison e confirma interesse em Byron Castilho

O técnico Fabián Bustos falou sobre a possibilidade de contar com dois reforços no Santos nas próximas semana. A diretoria santista busca o retorno do volante Alison, vendido em agosto do ano passado e do lateral Byron Castillo, do Barcelona de Guayaquil.- A diretoria está fazendo um esforço em várias negociações para melhorar o plantel. Dois jogadores importantes, Um líder que enfrentei e que é um jogador de muita ascendência no grupo. E outro que trabalhei e que foi campeão equatoriano e que chegou na seleção. Tratando de melhorar o elenco e que possamos trazer frutos - disse Bustos.
No caso do volante, a diretoria do Peixe tenta a negociação sem precisar recorrer à FIFA. Alison foi vendido por US$ 800 mil (cerca de R$ 4 milhões na época). Até então, o clube só recebeu uma das parcelas. Para evitar uma briga judicial e com a necessidade de um volante, a diretoria santista encontrou essa saída como solução.Em relação ao lateral equatoriano, de 23 anos, conforme foi inicialmente divulgado pelo Globoesporte.com, a negociação não é considerada fácil, mas o Peixe tenta um acordo com o Barcelona-EQU. A chegada do jogador é um pedido do técnico Fabián Bustos.