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futebol

Bustos elogia Alison e confirma interesse em Byron Castilho

Treinador destacou a necessidade da contratação de reforços para o Santos...
LanceNet

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Publicado em 

14 mar 2022 às 10:00

Publicado em 14 de Março de 2022 às 10:00

O técnico Fabián Bustos falou sobre a possibilidade de contar com dois reforços no Santos nas próximas semana. A diretoria santista busca o retorno do volante Alison, vendido em agosto do ano passado e do lateral Byron Castillo, do Barcelona de Guayaquil.- A diretoria está fazendo um esforço em várias negociações para melhorar o plantel. Dois jogadores importantes, Um líder que enfrentei e que é um jogador de muita ascendência no grupo. E outro que trabalhei e que foi campeão equatoriano e que chegou na seleção. Tratando de melhorar o elenco e que possamos trazer frutos - disse Bustos.
No caso do volante, a diretoria do Peixe tenta a negociação sem precisar recorrer à FIFA. Alison foi vendido por US$ 800 mil (cerca de R$ 4 milhões na época). Até então, o clube só recebeu uma das parcelas. Para evitar uma briga judicial e com a necessidade de um volante, a diretoria santista encontrou essa saída como solução.Em relação ao lateral equatoriano, de 23 anos, conforme foi inicialmente divulgado pelo Globoesporte.com, a negociação não é considerada fácil, mas o Peixe tenta um acordo com o Barcelona-EQU. A chegada do jogador é um pedido do técnico Fabián Bustos.
Crédito: AlisonpoderetornaraoSantosnospróximosdias(Foto:IvanStorti/SantosFC

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