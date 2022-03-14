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Bustos elogia Abel e cita diferença de realidade entre Santos e Palmeiras

Após dez jogos no Paulistão, Peixe tem 16 pontos a menos do que o rival na classificação...
LanceNet

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Publicado em 

14 mar 2022 às 16:49

Publicado em 14 de Março de 2022 às 16:49

O Santos perdeu para o Palmeiras, no Allianz Parques, por 1 a 0, em duelo válido pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. Esse foi apenas o segundo jogo do técnico Fabián Bustos comandando a equipe da Vila Belmiro.Após o clássico, o treinador fez questão de elogiar o rival Palmeiras, além de encher o moral de Abel Ferreira, técnico adversário. O argentino falou em corrigir erros para conseguir competir melhor entre as principais equipe do futebol Sul-Americano.
- Nós jogamos defendendo o que nos convém. Ainda nos falta muito trabalho. No pouco tempo estamos tentando algumas situações. Para essa situação pontual, acreditamos ser o mais indicado. Eles tiveram situação para converter antes, mas nós também. Eu gostei que a equipe seguiu lutando. Estamos falando de muita diferença entre um time e outro, pelo grande trabalho que vem realizando o Abel. O Palmeiras está entre as três melhores equipes do continente. Para cortar essa diferença, temos de competir melhor. A história do Santos nos pede, a torcida também, por isso temos de corrigir as coisas. A realidade do Palmeiras é diferente da do santos - disse o treinador.Em apenas dez jogos, o Palmeiras abriu 16 pontos de vantagem em relação ao Santos na classificação do Paulista. Enquanto Bustos ainda não tem um mês de trabalho no Peixe, Abel Ferreira está perto de completar dois anos no rival.
O próximo duelo do Alvinegro Praiano será contra a Ferroviária, na quarta-feira, às 19 horas, em Araraquara. Com apenas 10 pontos na competição, a campanha é a terceira pior da competição, na frente apenas do já rebaixado Novorizontino e da Ponte Preta.
Crédito: OtécnicoFabiánBustoselogiouorivalAbelFerreiraapósoclássico(Foto:IvanStorti/SantosFC

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