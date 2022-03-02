Bustos é apresentado e promete trabalho duro pelo melhor do Santos

O novo técnico do Santos, Fabián Bustos, foi apresentado pelo clube no início da tarde desta quarta-feira. O novo comandante santista agradeceu pela recepção e prometeu trabalho duro para entregar o melhor ao Peixe e falou sobre padrão de jogo.- Agradeço a todos, pela recepção e pela chance de estar nesse gigante do continente. Estou muito feliz e agradecido. Temos coisas para na trabalhar na construção, no tático e no defensivo, na geração e funcionamento coletivo. Não vamos colocar desculpas, vamos trabalhar muito. Vamos trabalhar com o que temos e se a diretoria conseguir alguns reforços, serão bem-vindo, sabemos a situação do clube e sabemos da demanda torcida de querer competir e ganhar tudo. Se a diretoria trouxer menos do que esperávamos, vamos nos acomodar com os garotos do clube e com o plantel que temos e trabalhar duro - afirmou Bustos.Durante a coletiva, Fabián Bustos enumerou as ações que pretende comandar no Peixe. Ele tem contrato com o clube até o final de 2023.