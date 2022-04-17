Bustos critica arbitragem e elogia atuação do Santos contra o Coritiba

O técnico do Santos, Fabián Bustos, não gostou da arbitragem do carioca Wagner do Nascimento Magalhães na vitória por 2 a 1 sobre o Coritiba, na manhã deste domingo, na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A principal reclamação do treinador foi a marcação do pênalti de Zanocelo em Andrey no lance que originou o gol do time paranaense no confronto.- Fizemos bom primeiro tempo e poderíamos ter um placar melhor. É difícil. Tivemos um pênalti que não existe. Temos o VAR e é preciso usar para tirar as dúvidas - afirmou o treinador.
Apesar das críticas, o técnico argentino aprovou a atuação do Santos no confronto. O Peixe conseguiu a primeira vitória no Brasileiro e a segunda seguida na temporada (venceu a Universidad Católica na última quarta pela Copa Sul-Americana, também na Vila Belmiro).- O Coritiba é uma boa equipe, ganharam de 3 a 0 no primeiro jogo (do Goiás). Tínhamos claro como eles jogavam. Fomos bem ofensivamente, criamos sete situações clara para marcar gol. Defensivamente, fizemos erros que deram chances para eles e nos complicaram, mas fomos superiores - analisou.