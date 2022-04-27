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futebol

Bustos busca primeira vitória como visitante em maratona do Santos

Peixe fará os três próximos jogos longe da Vila Belmiro, onde o técnico está invicto...
LanceNet

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Publicado em 

27 abr 2022 às 19:00

Publicado em 27 de Abril de 2022 às 19:00

A partida do Santos contra o Unión La Calera, nesta quinta-feira (28), às 21h30, marca o início de uma sequência de jogos como visitante do time treinador pelo técnico Fabián Bustos. O Peixe terá nas próximas semanas tem compromissos pela Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro.Antes dessa maratona, o Peixe fez três dos últimos quatro jogos em casa, contra Universidad Católica, Coritiba e América-MG, na Vila Belmiro. Apenas contra o Coxa, na Copa do Brasil, pelo jogo de ida, a equipe precisou viajar.
Após o duelo contra o Unión La Calera, no estádio Sausalito, em Viña del Mar, o Santos joga contra o São Paulo, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro, e Universidad Católica, pela Sul-Americana, no Equador.Como mandante, Bustos mantém uma boa marca de 100% de aproveitamento. Como visitante, porém, os números não são bons. Foram seis jogos com três empates, diante de Fluminense-PI, Ferroviária e Fluminense-RJ, e três derrotas, contra Palmeiras, Banfield e Coritiba.
Crédito: Bustostemótimoaproveitamentocomomandante,masaindanãovenceulongedaVila(Foto:IvanStorti/Santos

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