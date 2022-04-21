Bustos assume culpa pela dorrota e disse que time esteve "frouxo"

O técnico Fabián Bustos assumiu a responsabilidade pela derrota do Santos para o Coritiba, por 1 a 0, na noite desta quarta-feira. A partida foi válida pela terceira fase da Copa do Brasil, jogo de ida.Com o revés, o Peixe precisa buscar a vitória por dois gols de diferença no confronto de volta, marcado para o dia 12 de maio, na Vila, para garantir a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. Se vencer por um gol de diferença a decisão vai para os pênaltis."O principal responsável (pela derrota) sou eu. Não fizemos o que planejamos. Não estivemos bem taticamente e defensivamente no primeiro tempo, com muitos erros. O principal responsável sou eu. João Paulo salvou, mas poderia ser 1 a 1 com o pênalti. O Brasil inteiro viu o pênalti e nós nos levantaríamos emocionalmente. Melhoramos no segundo tempo, mais equilibrados. Sou o responsável por erros individuais, táticos e coletivos. Não me eximo da responsabilidade, mas poderia ser empate. Jogamos muito mal no primeiro tempo, erros táticos e individuais, tudo minha responsabilidade. E o jogo está aberto. São 180 minutos", disse Bustos em sua entrevista coletiva após o confronto.A primeira etapa para o treinador foi considerada a pior parte. O Peixe sofreu uma série de ataques do time mandante e o pior só não aconteceu graças ao goleiro João Paulo, que realizou pelo menos 9 grandes defesas.