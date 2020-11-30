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futebol

Buscando volta as vitórias, Chapecoense e Cuiabá jogam pela Série B

Líder da competição não vence há duas rodadas enquanto o time de Mato Grosso enfrenta uma queda de rendimento ainda mais preocupante...

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 16:10

LanceNet

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Publicado em 

30 nov 2020 às 16:10
Crédito: DIvulgação Twitter do Corinthians
Duelo que no primeiro turno marcava a briga dos dois primeiros colocados, dessa vez Chapecoense e Cuiabá duelam pela Série B do Campeonato Brasileiro estando em situações diferentes.
Enquanto o time catarinense nesse meio tempo assumiu a liderança e chegou a acumular uma boa margem de pontos antes das duas derrotas consecutivas na competição (Cruzeiro e Guarani), os mato-grossenses enfrentam uma queda de rendimento acentuada desde a eliminação na Copa do Brasil para o Grêmio bem como coincidindo também com a saída do técnico Marcelo Chamusca, atualmente no Fortaleza.
Com isso, a equipe que chegou a ser ponteira com alguma folga na Série B hoje está na quinta posição com 40 pontos ganhos e se recuperou de uma sequência de sete jogos sem vencer apenas na última rodada ao bater por 2 a 1 o Avaí na Arena Pantanal.
Em um fim de semana marcado por homenagens do lado da Chape as vítimas do acidente aéreo na Colômbia em 2016, a trajetória das duas equipes que se enfrentam na próxima terça-feira (1) se ligou, pela primeira vez, justamente naquela edição da Copa Sul-Americana.
Isso porque, bem antes de almejar chegar a final continental, a Chape passou ainda na primeira eliminatória do torneio justamente pelo Cuiabá. Enquanto na ida o Dourado venceu por 1 a 0, na volta o Verdão do Oeste reverteu o quadro ao ganhar por 3 a 1.

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