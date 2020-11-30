Buscando volta as vitórias, Chapecoense e Cuiabá jogam pela Série B

Crédito: DIvulgação Twitter do Corinthians

Duelo que no primeiro turno marcava a briga dos dois primeiros colocados, dessa vez Chapecoense e Cuiabá duelam pela Série B do Campeonato Brasileiro estando em situações diferentes.

Enquanto o time catarinense nesse meio tempo assumiu a liderança e chegou a acumular uma boa margem de pontos antes das duas derrotas consecutivas na competição (Cruzeiro e Guarani), os mato-grossenses enfrentam uma queda de rendimento acentuada desde a eliminação na Copa do Brasil para o Grêmio bem como coincidindo também com a saída do técnico Marcelo Chamusca, atualmente no Fortaleza.

Com isso, a equipe que chegou a ser ponteira com alguma folga na Série B hoje está na quinta posição com 40 pontos ganhos e se recuperou de uma sequência de sete jogos sem vencer apenas na última rodada ao bater por 2 a 1 o Avaí na Arena Pantanal.

Em um fim de semana marcado por homenagens do lado da Chape as vítimas do acidente aéreo na Colômbia em 2016, a trajetória das duas equipes que se enfrentam na próxima terça-feira (1) se ligou, pela primeira vez, justamente naquela edição da Copa Sul-Americana.