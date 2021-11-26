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Buscando permanecer na Série A com o Sport, Carlos Eduardo foca em sequência final com o Sport

Goleiro acredita na reação do Leão na primeira divisão do Brasileirão...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 nov 2021 às 18:51

Publicado em 26 de Novembro de 2021 às 18:51

O goleiro do Sport Carlos Eduardo, falou sobre o desejo de crescer de produção com o elenco rubro-negro nas rodadas finais do Brasileirão. Segundo o arqueiro, a meta é evoluir ao lado de todos no Leão e ficar na Série A em 2022.- Venho trabalhando muito para ajudar o grupo nesta sequência final do Brasileirão. Vou lutar muito para contribuir com o crescimento do grupo nestas próximas partidas. Estou muito focado nisso e motivado - afirmou.
Para Eduardo, o elenco vai com tudo para fazer uma boa sequência.- Estamos trabalhando para terminarmos o ano com o Sport garantido na Série A e para que a a equipe conquiste importantes resultados.
Crédito: Foto:Divulgação/Sport

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