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Busca por Cavani: John Textor quer trazer um 'nome de impacto' para o Botafogo ainda em 2022

Apesar de saber que missão é difícil, norte-americano que jogador extra-classe no Botafogo já para a atual temporada; uruguaio do Manchester United é 'sonho de consumo'...

Publicado em 22 de Fevereiro de 2022 às 05:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 fev 2022 às 05:00
John Textor não pretende medir esforços para fazer o Botafogo mais forte. Apesar do projeto do projeto ser considerado de médio/longo prazo, ele quer trazer um "nome consagrado" do esporte para reforçar a equipe já em 2022. Edinson Cavani, do Manchester United, é o grande sonho. + Anúncio com escudo do Botafogo foi transmitido em 188 países; ao L!, Textor vibra: 'Só um pequeno início'
O norte-americano sabe que a missão não será fácil. O Alvinegro, atual campeão da Série B do Brasileirão, não disputa nenhuma competição internacional e sabe que isso pesa negativamente. O contrapeso é o projeto a ser apresentado, que busca colocar os jogadores como estrelas de uma reconstrução dentro e fora das quatro linhas.
Cavani é o objetivo. O uruguaio não deve renovar com o Manchester United e ficaria livre no mercado em julho, estando assim disponível para atuar em boa parte do Campeonato Brasileiro. Seria a contratação de "parar o aeroporto".
Esse é um dos nomes, claro. Textor entende que o projeto de reconstrução também passa por aumentar a popularidade da marca do Botafogo em uma escala global. Uma das melhores formas para isso seria com a chegada de jogadores renomados para a equipe - atrelados com a qualidade técnica visando o funcionamento do elenco.
Enquanto isso, Eran Zahavi, atacante do PSV, é mais um nome na mira do Botafogo - esse seria para o curto prazo, antes da atual janela fechar. Com a chegada de Textor, o Botafogo passa a monitorar o mercado. A tendência, ao que tudo indica, é que o clube deve fazer barulho.
Crédito: CavanicomacamisadoBotafogo(Foto:Divulgação/Botafogo

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