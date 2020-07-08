Burocracia adia assinatura de Dudu com time do Qatar e arrasta desfecho

Esta quarta-feira é mais um dia de frustração no desfecho da negociação de Dudu. Estava marcado para o jogador assinar contrato com o Al Duhail pela manhã, mas a definição de detalhes burocráticos adiou o compromisso e já é considerado bastante improvável que o atacante conclua nas próximas horas os trâmites da saída do Palmeiras. O camisa 7 já fez até exames médicos necessários para a contratação, mas os dois clubes envolvidos não têm pressa.