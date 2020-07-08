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futebol

Burocracia adia assinatura de Dudu com time do Qatar e arrasta desfecho

Havia um compromisso marcado para que o jogador assinasse contrato com o Al Duahil na manhã desta quarta-feira, mas Palmeiras e asiáticos não se apressam em resolver detalhes...

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 19:13

LanceNet

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Publicado em 

08 jul 2020 às 19:13
Crédito: Dudu tem pressa, mas detalhes burocráticos continuam arrastando a transferência (Agência Palmeiras/Divulgação
Esta quarta-feira é mais um dia de frustração no desfecho da negociação de Dudu. Estava marcado para o jogador assinar contrato com o Al Duhail pela manhã, mas a definição de detalhes burocráticos adiou o compromisso e já é considerado bastante improvável que o atacante conclua nas próximas horas os trâmites da saída do Palmeiras. O camisa 7 já fez até exames médicos necessários para a contratação, mas os dois clubes envolvidos não têm pressa.
Advogados de Al Duhail, Dudu e Palmeiras analisam contratos desde segunda-feira. Já está claro: o clube do Qatar pagará 7 milhões de euros (cerca de R$ 42 milhões) pelo empréstimo de um ano e, em 2021, desembolsar mais 7 milhões de euros (6 milhões de euros mais 1 milhão de euros de bônus) se Dudu bater metas consideradas baixas para tê-lo em definitivo - o Verdão ainda terá 20% de seus direitos econômicos. Mas tudo ainda esbarra em detalhes burocráticos.

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