Burocracia adia assinatura de Dudu com time do Qatar e arrasta desfecho

Esta quarta-feira é mais um dia de frustração no desfecho da negociação de Dudu. Estava marcado para o jogador assinar contrato com o Al Duhail pela manhã, mas a definição de detalhes burocráticos adiou o compromisso e já é considerado bastante improvável que o atacante conclua nas próximas horas os trâmites da saída do Palmeiras. O camisa 7 já fez até exames médicos necessários para a contratação, mas os dois clubes envolvidos não têm pressa.
Advogados de Al Duhail, Dudu e Palmeiras analisam contratos desde segunda-feira. Já está claro: o clube do Qatar pagará 7 milhões de euros (cerca de R$ 42 milhões) pelo empréstimo de um ano e, em 2021, desembolsar mais 7 milhões de euros (6 milhões de euros mais 1 milhão de euros de bônus) se Dudu bater metas consideradas baixas para tê-lo em definitivo - o Verdão ainda terá 20% de seus direitos econômicos. Mas tudo ainda esbarra em detalhes burocráticos.