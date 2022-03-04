Burnley x Chelsea: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League

Longe da briga pelo título, o Chelsea visita o Burnley nesta sábado, às 12h (horário de Brasília), pela Premier League visando a consolidação do 3º lugar. A equipe de Thomas Tuchel busca abrir vantagem para Manchester United e Arsenal, que são ameaças para os Blues na classificação.APESAR DA CRISE- Temos a permissão para focar no futebol e fazer o melhor para nos concentrar no futebol. É o que tentamos fazer de qualquer maneira, criar uma atmosfera onde você se sinta bem, onde você se sinta calmo. Devemos focar no que amamos e isso é o futebol. E jogar da melhor forma possível - disse Thomas Tuchel, técnico do Chelsea.
VENDA DO CHELSEAPor conta dos conflitos geopolíticos entre Rússia e Ucrânia, Roman Abramovich, empresário russo e dono do Chelsea, colocou o clube à venda. Embora nenhuma negociação tenha sido dada como definitiva, há incertezas com relação ao futuro de cada atleta e de cada membro do staff dos Blues.
FICHA TÉCNICA:Burnley x Chelsea
Data e horário: 5/3/2022, às 12h (de Brasília)Local: Turf Moor, em Burnley (ING)Onde assistir: Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:BURNLEY (Técnico: Sean Dyche)Pope; Roberts, Tarkowski, Mee e Taylor; Lennon, Westwood, Brownhill e McNeil; Weghorst e Cornet
Desfalques: Erik Pieters, Dale Stephens, Matej Vydra e Johann Berg Gudmundsson (machucados)
CHELSEA (Técnico: Thomas Tuchel)Mendy; Chalobah, Thiago Silva e Rudiger; James, Kovacic, Kanté e Alonso; Havertz, Lukaku e Mount
Desfalques: César Azpilicueta e Ben Chilwell (machucados)