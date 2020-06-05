Bundesliga impõe multa a Sancho por violar as regras de confinamento

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Nos últimos dias, Jadon Sancho e Manuel Akanji decidiram cortar o cabelo em suas próprias residências. No entanto, tanto o cabeleireiro, como jogador, não utilizaram máscaras, uma proteção ao coronavírus estabelecida pelo governo alemão. Neste sentido, os jogadores sofreram, nesta sexta, uma severa punição da Bundesliga. Antes disso, o Borussia Dortmund já havia aplicado sanções após o ocorrido.

- A DFL decidiu sancionar Jadon Sancho e Manuel Akanji. Os jogadores do Borussia Dortmund violaram as regras gerais de higiene e proteção contra infecções nas consultas de penteado em casa e, em particular, no conceito médico-organizacional do grupo de trabalho da DFL. Não há dúvida de que jogadores profissionais de futebol devem cortar o cabelo. No entanto, isso deve ser feito de acordo com o estabelecido - afirmou a própria Bundesliga em comunicado.

De acordo com o diário alemão 'Bild', além de Jadon Sancho e Manuel Akanji, outros atletas também tiveram seus cabelos cortados como Raphael Guerreiro , Thorgan Hazard , Axel Witsel e Dan-Axel Zagadou com Winnie Nana Karkari,. Contudo, eles não foram punidos por não serem vistos nas fotos fora das regras de confinamento.

Em sua rede social, Jadon Sancho comentou sobre o ocorrido. O jogador criticou o ato da Bundesliga e considerou a punição como uma "piada absoluta".

Além dele, a direção do Borussia Dortmund também se pronunciou após a divulgação das fotos e alertou tanto os seus atletas, como o cabeleireiro, Winnie Nana Karkari, um renomado profissional da Alemanha, que ressaltou ter tirado a máscara apenas para tirar a foto. " Eu segui rigorosamente todas as regras ", disse Karkari.