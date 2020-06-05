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futebol

Bundesliga impõe multa a Sancho por violar as regras de confinamento

Liga decide punir o inglês e Manuel Akanji por decidirem cortar o cabelo em casa. Contudo, tanto o cabeleireiro, como jogador, não utilizaram máscaras, uma proteção ao coronavírus...
LanceNet

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Publicado em 

05 jun 2020 às 20:30

Publicado em 05 de Junho de 2020 às 20:30

Crédito: AFP
Nos últimos dias, Jadon Sancho e Manuel Akanji decidiram cortar o cabelo em suas próprias residências. No entanto, tanto o cabeleireiro, como jogador, não utilizaram máscaras, uma proteção ao coronavírus estabelecida pelo governo alemão. Neste sentido, os jogadores sofreram, nesta sexta, uma severa punição da Bundesliga. Antes disso, o Borussia Dortmund já havia aplicado sanções após o ocorrido.
- A DFL decidiu sancionar Jadon Sancho e Manuel Akanji. Os jogadores do Borussia Dortmund violaram as regras gerais de higiene e proteção contra infecções nas consultas de penteado em casa e, em particular, no conceito médico-organizacional do grupo de trabalho da DFL. Não há dúvida de que jogadores profissionais de futebol devem cortar o cabelo. No entanto, isso deve ser feito de acordo com o estabelecido - afirmou a própria Bundesliga em comunicado.
De acordo com o diário alemão 'Bild', além de Jadon Sancho e Manuel Akanji, outros atletas também tiveram seus cabelos cortados como Raphael Guerreiro , Thorgan Hazard , Axel Witsel e Dan-Axel Zagadou com Winnie Nana Karkari,. Contudo, eles não foram punidos por não serem vistos nas fotos fora das regras de confinamento.
Em sua rede social, Jadon Sancho comentou sobre o ocorrido. O jogador criticou o ato da Bundesliga e considerou a punição como uma "piada absoluta".
Além dele, a direção do Borussia Dortmund também se pronunciou após a divulgação das fotos e alertou tanto os seus atletas, como o cabeleireiro, Winnie Nana Karkari, um renomado profissional da Alemanha, que ressaltou ter tirado a máscara apenas para tirar a foto. " Eu segui rigorosamente todas as regras ", disse Karkari.
- É bastante comum que nossos meninos cortem o cabelo depois de todos esses meses. Mas lembraremos nossos jogadores das etapas a serem seguidas. Além disso, o estilista também deve perguntar sobre seu comportamento - disse o Dortmund.Sancho cortando o cabelo com um profissional sem máscara (Foto: Reprodução)E MAIS:Dortmund tem desfalques, mas planeja seguir na vice-liderançaDe joelhos, atletas de Borussia Dortmund e Besiktas fazem homenagens a George FloydLANCE! Espresso: Fifa percebe o óbvio: O futebol também precisa combater o racismoJogadores do Borussia Dortmund podem ficar em quarentena após receberem visita de cabeleireiroVeja os jogadores brasileiros que atuam na China e que podem pintar no futebol brasileiro após a proibição E MAIS:

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