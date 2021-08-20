Bundesliga anuncia Zé Roberto como novo integrante do time de lendas

O ex-jogador Zé Roberto, ídolo no Bayern de Munique, é o único brasileiro que integra o time de lendas da Bundesliga. Ao lado de Zé Roberto, os novos participantes que irão promover a cultura do futebol alemão ao redor do mundo são: Philipp Lahm, Claudio Pizarro, Jürgen Klinsmann, Chen Yang e Makoto Hasebe. Ídolo no Bayern de Munique e com passagens por Bayer Leverkusen e Hamburgo, Zé Roberto atuou 10 anos na Alemanha e entrou em campo em mais de 300 jogos na Bundesliga. Com uma coleção de títulos no futebol alemão, Zé Roberto representa o Brasil no time de lendas formado pela Bundesliga International.
>Confira a tabela completa da Bundesliga
O time de lendas da Bundesliga, através de contato com os fãs de futebol, irá divulgar o campeonato alemão pelo mundo. Os ídolos do futebol do país que foram nomeados vão participar de eventos e entrevistas a favor do crescimento da Bundesliga no cenário mundial.
Ídolo alemão, Jürgen Klinsmann, campeão da Copa do Mundo em 1990, se mostrou entusiasmado com sua nomeação para o time de lendas: