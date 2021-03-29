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futebol

Buffon pode deixar a Juventus ao final desta temporada

Goleiro se sente bem, mas quer atuar em uma equipe em que seja mais protagonista. Nesta temporada, campeão do mundo fez apenas 10 partidas...

Publicado em 29 de Março de 2021 às 11:52

LanceNet

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Publicado em 

29 mar 2021 às 11:52
Crédito: HECTOR RETAMAL / AFP
Gianluigi Buffon deve deixar a Juventus ao final desta temporada, segundo o “La Gazzetta dello Sport”. O histórico goleiro italiano está com 43 anos de idade, mas quer seguir jogando e não aceita ficar no banco de reservas. Nesta temporada, o arqueiro fez apenas 10 partidas, enquanto Szczesny é o número um do gol da Velha Senhora.Ainda não há informações sobre o possível destino do veterano, mas ele aceitaria atuar tanto na Itália, como também fora do país. Recentemente, o experiente campeão do mundo teve uma curta passagem pelo Paris Saint-Germain antes de regressar à Juventus, clube em que chegou ainda em 2001.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
Buffon deve tomar sua decisão após a final da Copa da Itália, marcada para o dia 23 de maio. O atleta se sente bem e busca uma equipe onde possa ser titular e ajudar a lapidar um jovem goleiro. O nome do italiano já foi especulado no Porto e na Atalanta, que pode perder Gollini para o Milan caso Donnarumma deixe o time de Milão, mas não há nenhuma proposta oficial.

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