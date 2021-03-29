Buffon pode deixar a Juventus ao final desta temporada

Gianluigi Buffon deve deixar a Juventus ao final desta temporada, segundo o “La Gazzetta dello Sport”. O histórico goleiro italiano está com 43 anos de idade, mas quer seguir jogando e não aceita ficar no banco de reservas. Nesta temporada, o arqueiro fez apenas 10 partidas, enquanto Szczesny é o número um do gol da Velha Senhora.Ainda não há informações sobre o possível destino do veterano, mas ele aceitaria atuar tanto na Itália, como também fora do país. Recentemente, o experiente campeão do mundo teve uma curta passagem pelo Paris Saint-Germain antes de regressar à Juventus, clube em que chegou ainda em 2001.
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Buffon deve tomar sua decisão após a final da Copa da Itália, marcada para o dia 23 de maio. O atleta se sente bem e busca uma equipe onde possa ser titular e ajudar a lapidar um jovem goleiro. O nome do italiano já foi especulado no Porto e na Atalanta, que pode perder Gollini para o Milan caso Donnarumma deixe o time de Milão, mas não há nenhuma proposta oficial.