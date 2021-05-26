Buffon é oferecido ao Benfica para a próxima temporada

O nome do goleiro Buffon foi oferecido ao Benfica por empresários, segundo o jornal "A Bola". Além dos portugueses, o Sevilla e o Olympiacos estão na disputa pelo veterano de 43 anos, que vive a expectativa de poder seguir jogando futebol.Recentemente, o italiano confirmou ter recebido diversas propostas, mas que iria aceitar "a mais estimulante e louca". No entanto, o ídolo da Juventus também não descartou a possibilidade de se aposentar caso nenhuma oferta o agrade.
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No entanto, o atleta quer atuar em uma equipe que possa ser titular, uma vez que ficou insatisfeito com a reserva na Velha Senhora. No Benfica, o campeão do mundo irá competir por uma vaga com o brasileiro Hélton Leite, enquanto Vlachodimos busca uma saída de Lisboa.
Na última temporada, Buffon atuou em apenas 14 partidas e sofreu nove gols. Além disso, em seis duelos o veterano terminou os 90 minutos sem buscar nenhuma bola no fundo das redes.