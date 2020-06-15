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Buffarini é oferecido ao Corinthians, mas clube descarta a contratação

Empresários brasileiros entraram em contato com o clube para oferecer o lateral argentino do Boca Juniors, mas nome não agradou e foi prontamente descartado pelos dirigentes...
LanceNet

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Publicado em 

15 jun 2020 às 16:27

Publicado em 15 de Junho de 2020 às 16:27

Crédito: Divulgação/Boca Juniors
Na noite do último domingo, o jornalista argentino Luis Fregossi revelou em seu Twitter o suposto interesse do Corinthians na contratação de Julio Buffarini, que atualmente defende o Boca Juniors e já vestiu a camisa do São Paulo. Segundo apurou o LANCE!, porém, o lateral-direito é que foi oferecido aos dirigentes corintianos, que descartaram a contratação do atleta de 31 anos.
Fregossi, que é setorista do Boca na Argentina, afirmou em seu perfil na rede social que Buffarini seria um dos alvos do Timão para a lateral direita. Confira o que diz o post do jornalista em relação a esse suposto interesse.
- O Corinthians busca um lateral-direito e Julio Buffarini é um dos alvos. Nas últimas horas as pessoas que gerenciam sua carreira receberam uma ligação do Brasil para saber de sua situação - revelou Fregossi.E MAIS:Sonho distante do Timão, Romarinho acerta pendência e fica na ArábiaQual é o Timão ideal? Veja os 11 mais escalados nesta temporadaHá 25 anos, Corinthians retomava força em final da Copa do BRLuiz Gomes: 'Salvem o Corinthians do Andrés. Antes que seja tarde!'Há 8 anos: Timão relembra 1 a 0 na Vila pela Liberta; veja gol de SheikCorinthians paga ao elenco um dos três meses de salários atrasadosDe fato, o nome de Buffarini chegou ao Corinthians, porém a ideia partiu de empresários brasileiros que levaram a possibilidade ao clube. De acordo com a apuração do LANCE!, não houve iniciativa corintiana para buscar informações sobre o jogador, nem autorização para agentes falarem em nome do clube. No momento não há qualquer movimento para que essa contratação aconteça.
Pessoas do clube consultadas pela reportagem foram enfáticas na negativa, e descartaram prontamente o nome do jogador, que chegou a defender o rival São Paulo entre 2016 e 2017, quando completou 40 partidas oficiais e não marcou gols. Não há, tampouco, o interesse da comissão técnica no lateral.
Recentemente, o nome de Marcinho, lateral-direito do Botafogo, esteve ligado ao Timão, em uma transação que envolveria o perdão de uma dívida do clube carioca com o clube paulista que, por ora, descartou a negociação. Atualmente o elenco profissional corintiano conta com dois atletas para a posição: Fagner, ídolo e titular absoluto do time, e Michel Macedo, o reserva imediato. E MAIS:

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