futebol

Brusque x Vasco: onde assistir, prováveis times e desfalques

Quadricolor recebe o Cruz-Maltino pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Ambos os times têm desfalques, e buscam da vitória por razões diferentes...

Publicado em 23 de Setembro de 2021 às 16:16

LanceNet

Crédito: No primeiro turno, o Vasco ganhou do Brusque por 2 a 1, em São Januário (Rafael Ribeiro/Vasco
O Vasco enfrenta o Brusque nesta sexta-feira, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo será em Santa Catarina, e os dois times têm desfalques. O Cruz-Maltino precisa iniciar a mais que improvável arrancada rumo ao acesso. Por sua vez, o time mandante não vence há 11 partidas.FICHA TÉCNICABRUSQUE X VASCO
Data/Hora: 20/9/2021, às 21h30Local: Augusto Bauer, em Brusque (SC)Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e José Reinaldo Nascimento Júnior (DF)VAR: Adriano Milczvski (DF)Onde assistir: Sportv, Premiere e tempo real do LANCE!
BRUSQUE (Técnico: Waguinho Dias)Ruan Carneiro, Toty, Éverton Alemão, Claudinho e Airton; Rodolfo Potiguar, Zé Mateus e Jhon Cley; Marlone, Edu e Maurício Garcez.
Desfalques: -Suspensos: Zé Carlos e Thiago AlagoanoPendurados: -
VASCO (Técnico: Fernando Diniz)Vanderlei, Léo Matos, Ricardo Graça, Leandro Castan e Zeca; Bruno Gomes; Morato, Marquinhos Gabriel, Nenê e Léo Jabá; Cano.
Desfalques: Michel (lesionado)Suspensos: Andrey e Miranda (este por tempo indeterminado pela Conmebol)Pendurados: Miranda, Leandro Castan e Bruno Gomes

