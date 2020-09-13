futebol

Brusque e Chapecoense decidem o título do Catarinense

Com vantagem de dois gols, o Verdão do Oeste está próximo de mais um título estadual...

Publicado em 12 de Setembro de 2020 às 21:59

LanceNet

Crédito: Divulgação/Carlos Renaux
O domingo será agitado em Santa Catarina. A partir das 16h (Horário de Brasília), Brusque e Chapecoense decidem o título estadual, no estádio Augusto Bauer.Na primeira partida, que foi disputada no meio da semana, a Chape venceu por 2 a 0. Com o resultado, o Verdão do Oeste pode perder por até um gol que leva o torneio. Cabe ao Brusque triunfo por três gols. Se devolver o placar com dois gols de diferença, o título é decidido nos pênaltis.
Como chegam
Para o duelo dentro de casa, o Brusque poderá contar com a volta de Airton na lateral-esquerda. Porém, Marco Antônio está fora, suspenso.
Após a vitória na ida, o técnico Umberto Louzer não vai mexer na equipe e espera que o time possa repetir a boa atuação da Arena Condá.
Prováveis:
Brusque: Zé Carlos; João Carlos, Ianson, Éverton Alemão e Airton; Zé Mateus, Rodolfo Potiguar e Thiago Alagoano; Alex Sandro, Fabinho e Johnny. Técnico: Jerson Testoni.
Chapecoense: João Ricardo; Matheus Ribeiro, Joílson, Luiz Otávio e Alan Ruschel; Willian Oliveira, Anderson Leite e Denner; Aylon, Paulinho Moccelin e Anselmo Ramon. Técnico: Umberto Louzer.

