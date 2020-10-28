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Brunoro crê no acesso do Cruzeiro, mas foca em projeto para ter um time forte na Série A de 2022

O consultor da Raposa acredita na improvável subida à primeira divisão, mas é realista ao dizer que o clube precisa de um projeto forte para daqui dois anos...

Publicado em 28 de Outubro de 2020 às 17:46

LanceNet

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Publicado em 

28 out 2020 às 17:46
Crédito: Brunoro quer o Cruzeiro bem estruturado em 2022 sem deixar de pensar no acesso para a Série A em 2021-(Igor Sales/Cruzeiro
O consultor de planejamento e estratégia do Cruzeiro, José Carlos Brunoro, tenta manter o otimismo com as chances da Raposa subir para a Série A de 2021, apesar da realidade complicada do time mineiro, que tem apenas 1% de chances de acesso segundo o Departamento de Matemática da UFMG. Brunoro fala em crença na equipe, mas é realista ao dizer que o projeto celeste de uma equipe forte e competitiva pode acontecer em 2022. - Nós, que trabalhamos com esporte, temos que acreditar sempre. Eu sempre digo o seguinte: tinha um cara que não sabia que era uma situação impossível de fazer, aí foi lá e fez. Então, a gente tem que acreditar sempre nisso-disse em entrevista à Rádio Itatiaia. O consultor indica que o Cruzeiro tem de montar um projeto forte para pensar em competir forte na primeira divisão de 2022. - O Cruzeiro, hoje, tem que pensar em 2022. Essa é a minha visão e acho que é a visão de todos que estão trabalhando. Temos que pensar em estar na Série A e forte em 2022. Se esse processo demorar um ano ou dois anos, em 2022 a gente tem que estar na Série A e brigando em cima. Se a gente não tiver na Série A ano que vem – mas vai estar -, a gente tem que usar como construção para fortalecer o clube para 2022-comentou. A fala “pés no chão” de Brunoro tem a ver com o desempenho do time, que ocupa a 18ª posição, com apenas 17 pontos em 18 jogos. A chance de deixar o Z4 será nesta sexta-feira, 30 de outubro, às 21h30, contra o Paraná, no Mineirão, pela última rodada do turno, a 19ª.

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