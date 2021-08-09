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Bruno Viana, zagueiro do Flamengo, é diagnosticado com Covid-19

Defensor está de quarentena e é mais uma desfalque para o jogo do Flamengo contra o Olímpia, do Paraguai, pelas quartas de final da Copa Libertadores...
LanceNet

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Publicado em 

09 ago 2021 às 17:52

Publicado em 09 de Agosto de 2021 às 17:52

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Depois de Pedro sofrer entorse no tornozelo esquerdo e iniciar tratamento no local nesta segunda-feira, o Flamengo confirmou outra má notícia: o zagueiro Bruno Viana foi diagnosticado com Covid-19 e iniciou a quarentena. Assim, o atleta se junta ao camisa 21 como desfalque para a partida de quarta, contra o Olímpia pelas quartas de final da Libertadores, em Assunção, no Paraguai.O zagueiro Rodrigo Caio também não deve reforçar o time nesta quarta, ainda realizando trabalho de reequilíbrio muscular. Portanto, a zaga titular da equipe será mantida com Gustavo Henrique e Léo Pereira. Entre os reservas, o técnico Renato Gaúcho contará com jovens inscritos na Copa, como Gabriel Noga.

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