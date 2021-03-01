Bruno Viana desfalca o Flamengo na estreia e deve ficar à disposição para segunda rodada do Carioca

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Um dos nomes mais experientes da lista divulgada pelo Flamengo para iniciar o Carioca, Bruno Viana desfalcará a equipe na partida de estreia, nesta terça-feira, contra o Nova Iguaçu. O motivo da ausência é que a janela de transferências abre apenas nesta segunda-feira e não há tempo hábil para regularizar a situação do zagueiro.

+ Dinastia sem fim: veja 20 motivos para acreditar que as glórias do Flamengo vão seguir por anosPrimeiro reforço do Rubro-Negro para a temporada, Bruno Viana foi apresentado há duas semanas e passou a treinar no Ninho do Urubu para aprimorar a parte física. O Flamengo deve iniciar o processo de regularização nesta segunda-feira, véspera da partida, mas não será o suficiente, uma vez que o regulamento do Carioca prevê o seguinte:

- Para a primeira partida da Taça Guanabara somente poderão participar os atletas inscritos até o 5º dia útil que anteceder o início do campeonato e cujo registro conste do BIRA, sem pendências, até o último dia útil que anteceder a respectiva partida.

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A tendência é que o defensor fique à disposição do técnico Maurício Souza a partir da segunda rodada, marcada para o próximo sábado, contra o Macaé, às 18h (horário de Brasília).