Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Bruno Viana desfalca o Flamengo na estreia e deve ficar à disposição para segunda rodada do Carioca
futebol

Bruno Viana desfalca o Flamengo na estreia e deve ficar à disposição para segunda rodada do Carioca

Primeiro reforço da temporada, zagueiro não será regularizado a tempo de enfrentar o Nova Iguaçu, nesta terça-feira...

Publicado em 01 de Março de 2021 às 11:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 mar 2021 às 11:00
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Um dos nomes mais experientes da lista divulgada pelo Flamengo para iniciar o Carioca, Bruno Viana desfalcará a equipe na partida de estreia, nesta terça-feira, contra o Nova Iguaçu. O motivo da ausência é que a janela de transferências abre apenas nesta segunda-feira e não há tempo hábil para regularizar a situação do zagueiro.
+ Dinastia sem fim: veja 20 motivos para acreditar que as glórias do Flamengo vão seguir por anosPrimeiro reforço do Rubro-Negro para a temporada, Bruno Viana foi apresentado há duas semanas e passou a treinar no Ninho do Urubu para aprimorar a parte física. O Flamengo deve iniciar o processo de regularização nesta segunda-feira, véspera da partida, mas não será o suficiente, uma vez que o regulamento do Carioca prevê o seguinte:
- Para a primeira partida da Taça Guanabara somente poderão participar os atletas inscritos até o 5º dia útil que anteceder o início do campeonato e cujo registro conste do BIRA, sem pendências, até o último dia útil que anteceder a respectiva partida.
+ Confira a tabela completa do Carioca 2021
A tendência é que o defensor fique à disposição do técnico Maurício Souza a partir da segunda rodada, marcada para o próximo sábado, contra o Macaé, às 18h (horário de Brasília).
Contratado por empréstimo junto ao Braga, de Portugal, Bruno Viana ficará no Flamengo até o fim de 2021. Ao fim do período, o clube rubro-negro terá a opção de contratar o atleta em definitivo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Complexo logístico Campo Log 2, em Cercado da Pedra, na Serra
Fim dos incentivos: ES analisa uso do Fundo Soberano para manter atividade econômica
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026
Balanços - Hospital São José - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados