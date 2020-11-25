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futebol

Bruno Rodrigues chega a oito assistências no ano e projeta CSA

Atacante é o líder de assistências da Ponte Preta no ano e contribuiu mais uma vez com um passe para Apodi, na vitória sobre o Brasil de Pelotas. Ele analisou o próximo duelo do time...
LanceNet

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Publicado em 

25 nov 2020 às 17:05

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 17:05

Crédito: Divulgação/Ponte Preta
A Ponte Preta voltou a vencer na Série B nesta terça-feira. Depois de três empates, a Macaca recebeu o Oeste, que vinha de vitória na rodada passada contra o Brasil de Pelotas, e conquistou os três pontos após 1 a 0 com gol do Apodi. A jogada saiu após bela jogada de Bruno Rodrigues, garçom da equipe na temporada, com oito assistências.
VEJA COMO A MACACA ESTÁ NA SÉRIE B DO BRASILEIRÃO
Bruno destacou a dificuldade contra o lanterna da competição, principalmente por terem ganhado na última rodada e a Ponte buscava retomar as vitórias. Ele também comemorou mais um passe pra gol e acredita que é necessário manter o nível para alcançar o G4.
- Apesar do Oeste não estar tão bem na Série B, sabíamos que seria uma partida complicada, porque eles vinham de vitória e nós estávamos buscando retomar esse caminho também. Graças a Deus pude ajudar a equipe com a assistência, mas o mais importante foram os três pontos conquistados e seguir na briga pelo G4. Temos que manter esse foco pra continuar na parte de cima da tabela. - comentou.Na próxima rodada, o clube campineiro visita o CSA, que tem apenas dois pontos a menos e quer se aproximar dos quatro melhores do campeonato. O atacante da Ponte ressalta o equilíbrio no confronto e afirma que o sistema ofensivo precisa funcionar para somar mais três pontos.
- Esperamos mais uma partida difícil, até porque não tem jogo fácil no campeonato. Eles buscam se aproximar da zona de acesso e a gente quer entrar, então acredito que vai ser um confronto bem aberto, com oportunidades para os dois lados. Temos que aproveitar o máximo que a gente criar pra sair com o resultado positivo fora de casa. - concluiu.

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