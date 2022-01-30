Bruno Oliveira e Paulo Mazoti testam positivo para Covid-19 no Santos

O meia Bruno Oliveira e o goleiro Paulo Mazoti testaram positivo para Covid-19 neste domingo (30). Ambos estiveram entre os relacionados na derrota do Santos para o Botafogo-SP, neste sábado, pela segunda rodada do Campeonato Paulista.Segundo informações divulgadas pela assessoria de imprensa do Peixe, os dois foram liberados do CT Rei Pelé antes do treino no período da manhã, e seguirão os protocolos de isolamento em casa. Bruno participou dos dois jogos da temporada entrando no segundo tempo. Mazoti ficou no banco de reservas.Com a positivo, os atletas estão fora do clássico contra o Corinthians, na próxima quarta-feira, às 21h45, na Neo Química Arena. Por outro lado, Kaiky, Felipe Jonatan, além do técnico Fábio Carille, estão liberados e devem ser novidades entre os relacionados para o clássico.