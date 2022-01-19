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futebol

Bruno Oliveira é apresentado pelo Santos e comemora estar no clube do coração

Meia chega por empréstimo até o final do ano e vai usar a camisa 40 no Peixe...
LanceNet

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Publicado em 

19 jan 2022 às 14:35

Publicado em 19 de Janeiro de 2022 às 14:35

O Santos apresentou o meia Bruno Oliveira em entrevista coletiva nesta quarta-feira. O jogador vai vestir a camisa 40 e chega por empréstimo da Caldense até o fim de 2022, com opção de compra. Santista de coração, o meia de 23 comemorou a chegada no Peixe e revela que foi bem recebido.- Assim que cheguei, no meu time do coração, fui recebido muito bem. Todos são muito humildes. Agradeço a todos, principalmente ao professor Carille. Tenho certeza que tenho muito a agregar - afirmou o meia.
Questionado sobre o que pode ser o diferencial para chamar a atenção do técnico Fábio Carille, Bruno Oliveira ressaltou sua visão de jogo.- Sou um jogador ali do meio de campo que gosta de ter a bola no pé. Busco sempre ter sempre verticalidade no meu jogo e jogar para frente, acredito que isso tenha chamado a atenção do Santos - conta Bruno Oliveira.
Pela equipe da Caldense, o meia-atacante foi destaque nas partidas contra Vasco e Cruzeiro, pela Copa do Brasil, que chamaram atenção da equipe baiana. Contra o cruzmaltino, inclusive, marcou o gol da vitória.
Bruno é natural de Vinhedo (SP) e torce pelo Santos desde a infância. No currículo, acumula passagens por Bragantino, XV de Piracicaba e Grêmio Osasco antes de chegar à Caldense.
Crédito: BrunoOliveirafoiapresentadopeloSantosnestaquarta(Divulgação/TwitterSantos

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