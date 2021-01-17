Bruno Nazário tem nova chance de dar um caminho para o Botafogo reagir no Brasileiro-2020

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

A esperança do Botafogo engatar sua arrancada e sair da situação dramática no Brasileiro-2020 passa pelos pés de Bruno Nazário. Cotado como titular para a partida contra o Santos, neste domingo, o meia volta a ser titular com a missão de aliar seu poder de articular jogadas a encontrar rapidamente soluções para o Alvinegro sair de campo com a vitória na Vila Belmiro.

Após um início de 2020 promissor, no qual despontou como um dos destaques da equipe, Nazário não ficou imune à oscilação de rendimento do Botafogo no decorrer do ano. No Brasileirão, só marcou um gol e deu duas assistências.

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A chegada de Eduardo Barroca rendeu um desafio a mais para o meia. Embora tenha seguido titular, foi sacado em boa parte dos jogos. No clássico diante do Vasco, lidou com uma situação incomum: ficar no banco de reservas, uma vez que o treinador preferiu dar espaço a uma formação mais veloz.