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Bruno Nazário tem nova chance de dar um caminho para o Botafogo reagir no Brasileiro-2020

Cotado como titular no confronto com o Santos, neste domingo, às 16h, meia tenta retomar bons momentos no Alvinegro e se tornar o fio condutor da equipe na Vila...
LanceNet

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Publicado em 

17 jan 2021 às 08:35

Publicado em 17 de Janeiro de 2021 às 08:35

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
A esperança do Botafogo engatar sua arrancada e sair da situação dramática no Brasileiro-2020 passa pelos pés de Bruno Nazário. Cotado como titular para a partida contra o Santos, neste domingo, o meia volta a ser titular com a missão de aliar seu poder de articular jogadas a encontrar rapidamente soluções para o Alvinegro sair de campo com a vitória na Vila Belmiro.
Após um início de 2020 promissor, no qual despontou como um dos destaques da equipe, Nazário não ficou imune à oscilação de rendimento do Botafogo no decorrer do ano. No Brasileirão, só marcou um gol e deu duas assistências.
> Ainda dá para o Botafogo se salvar? Veja a tabela e faça as contas!
A chegada de Eduardo Barroca rendeu um desafio a mais para o meia. Embora tenha seguido titular, foi sacado em boa parte dos jogos. No clássico diante do Vasco, lidou com uma situação incomum: ficar no banco de reservas, uma vez que o treinador preferiu dar espaço a uma formação mais veloz.
Diante de um Santos que vai para a Vila Belmiro com um time misto, Bruno Nazário tenta comprovar que sabe dar a cadência certa para o Botafogo, enfim, se impor para encontrar a esperada vitória.

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