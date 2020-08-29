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futebol

Bruno Nazário lamenta gols anulados do Botafogo pelo VAR: 'Prejudica'

Meia entrou no segundo tempo, marcou um gol com 3 minutos em campo, mas teve o lance invalidado pela arbitragem da partida no Nilton Santos...

Publicado em 29 de Agosto de 2020 às 19:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 ago 2020 às 19:44
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo perdeu a invencibilidade no Campeonato Brasileiro após a derrota por 2 a 0, em casa, para o Internacional. O Glorioso ficou na bronca com o VAR, que anulou dois gols da equipe de Paulo Autuori durante a partida.
Em entrevista na saída de campo, Bruno Nazário não escondeu a decepção com os lances invalidados e lamentou o prejuízo que o Alvinegro teve na partida.
- Eu não vi. Depois vou tirar a conclusão. Mas é complicado, prejudica. Não tem muito o que falar, temos que trabalhar e se esforçar para o próximo jogo - disse Bruno Nazário.
Com o resultado, o Botafogo permanece em 11º lugar na tabela de classificação, com seis pontos conquistados. O Alvinegro volta ao gramados na próxima quarta-feira, diante do Coritiba, às 20h30, no Nilton Santos.

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