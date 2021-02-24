Bruno Nazário, do Botafogo, está perto do América-MG e não atua contra o Ceará

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Bruno Nazário está de saída do Botafogo. O meio-campista tem acordo encaminhado para defender o América-MG na próxima temporada e sequer está na relação do Alvinegro que viajou à Fortaleza, para o compromisso diante do Ceará, nesta quinta-feira, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. A notícia foi publicada inicialmente pela "Espn" e confirmada pelo LANCE!.

A negociação está nas fases finais e, por isto, Bruno Nazário não foi envolvido pelo Botafogo para a última rodada do Brasileirão. Sem pretensões no torneio, o clube entendeu que o camisa 10 e o estafe podem focar na possível transferência.

A escolha pela possível continuação de Bruno Nazário, que estava emprestado ao Botafogo pelo Hoffenheim-ALE, até junho de 2021, passava por Marcelo Chamusca. Contudo, a proposta da Série A foi mais atrativa para os representantes do jogador.

Não haverá nenhum custo pela quebra do contrato de empréstimo de forma precoce para o Botafogo, que deixará o clube de General Severiano com 44 partidas disputadas e seis gols marcados.