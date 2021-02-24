AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Bruno Nazário, do Botafogo, está perto do América-MG e não atua contra o Ceará
futebol

Bruno Nazário, do Botafogo, está perto do América-MG e não atua contra o Ceará

Meio-campista tem negociação encaminhada para jogar no Coelho a partir da próxima temporada; camisa 10 ficou de fora da relação do Glorioso para o último jogo do Brasileiro...

Publicado em 24 de Fevereiro de 2021 às 17:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 fev 2021 às 17:37
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Bruno Nazário está de saída do Botafogo. O meio-campista tem acordo encaminhado para defender o América-MG na próxima temporada e sequer está na relação do Alvinegro que viajou à Fortaleza, para o compromisso diante do Ceará, nesta quinta-feira, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. A notícia foi publicada inicialmente pela "Espn" e confirmada pelo LANCE!.
A negociação está nas fases finais e, por isto, Bruno Nazário não foi envolvido pelo Botafogo para a última rodada do Brasileirão. Sem pretensões no torneio, o clube entendeu que o camisa 10 e o estafe podem focar na possível transferência.
A escolha pela possível continuação de Bruno Nazário, que estava emprestado ao Botafogo pelo Hoffenheim-ALE, até junho de 2021, passava por Marcelo Chamusca. Contudo, a proposta da Série A foi mais atrativa para os representantes do jogador.
Não haverá nenhum custo pela quebra do contrato de empréstimo de forma precoce para o Botafogo, que deixará o clube de General Severiano com 44 partidas disputadas e seis gols marcados.
No elenco do Alvinegro, Cesinha é o nome que fica para fazer a função de meio-campista central. O clube de General Severiano, contudo, deve ir ao mercado em busca de novo um jogador para a posição e encorpar o elenco visando a disputa da Série B.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A influenciadora Thayna da Rocha Endringer, e o marido, Flavio dos Santos Medina
Justiça manda soltar influenciadora presa pela Polícia Federal no ES
Flávio Bolsonaro e Lorenzo Pazolini
Pazolini vestiu a camisa do bolsonarismo e a aliança com o PL foi selada. E agora?
Rayane Lins Farias Campos, 38, e Leonardo de Oliveira Campos, 42
Quem era o casal encontrado morto em condomínio no Distrito Federal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados