Bruno Nazário deve ser titular do Botafogo contra o Boavista; veja provável time

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Marcelo Chamusca prepara uma equipe diferente para a sua estreia como treinador do Botafogo, nesta quarta-feira, diante do Boavista, às 18h, no Estádio Nilton Santos, pela 1ª rodada do Campeonato Carioca. Envolvido em conversas com outros clubes, Bruno Nazário treinou normalmente e deve ser titular.

Além do meio-campista, o Alvinegro terá o retorno de Kanu e Caio Alexandre, que não participaram das últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. A dupla treinou e estará à disposição de Chamusca.

O provável Botafogo para enfrentar o Boavista é: Diego Loureiro; Kevin, Marcelo Benevenuto, Kanu, Hugo; José Welison, Caio Alexandre; Warley, Bruno Nazário, Ênio; Matheus Babi.