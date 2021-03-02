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futebol

Bruno Nazário deve ser titular do Botafogo contra o Boavista; veja provável time

Meio-campista pode ganhar chance no primeiro jogo de Marcelo Chamusca como técnico do Alvinegro; Caio Alexandre e Kanu treinam e retornam ao time...

Publicado em 02 de Março de 2021 às 19:49

LanceNet

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Publicado em 

02 mar 2021 às 19:49
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Marcelo Chamusca prepara uma equipe diferente para a sua estreia como treinador do Botafogo, nesta quarta-feira, diante do Boavista, às 18h, no Estádio Nilton Santos, pela 1ª rodada do Campeonato Carioca. Envolvido em conversas com outros clubes, Bruno Nazário treinou normalmente e deve ser titular.
Além do meio-campista, o Alvinegro terá o retorno de Kanu e Caio Alexandre, que não participaram das últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. A dupla treinou e estará à disposição de Chamusca.
O provável Botafogo para enfrentar o Boavista é: Diego Loureiro; Kevin, Marcelo Benevenuto, Kanu, Hugo; José Welison, Caio Alexandre; Warley, Bruno Nazário, Ênio; Matheus Babi.
José Welison se recuperou de uma entorse no tornozelo esquerdo, treinou normalmente durante a semana e foi liberado para jogar. Guilherme Santos também faz atividades com bola, mas Hugo deve continuar no onze inicial.

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