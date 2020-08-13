Bruno Nazário destaca empenho do Botafogo em empate: 'Muita raça'

O Botafogo iniciou a caminhada no Campeonato Brasileiro de 2020 com um empate. Nesta quarta-feira, a equipe comandada por Paulo Autuori ficou no 1 a 1 com o Red Bull Bragantino no Estádio Abi Chedid, longe do Rio de Janeiro.
Pressionado em boa parte do jogo, o ponto conquistado foi valorizado por Bruno Nazário. O meio-campista do Botafogo falou sobre a superação da equipe após o apito final ao "SporTV".
- A gente sabia que jogar aqui (Bragança Paulista) é muito difícil. O time do Red Bull Bragantino é muito qualificado. Graças a Deus com muita raça a gente conseguiu esse ponto - afirmou.
O Botafogo segue longe de solos cariocas. Do interior paulista, voa direto para Pernambuco. No próximo domingo, o Glorioso enfrenta o Fortaleza, às 19h30, na Arena Castelão.