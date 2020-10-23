Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Bruno Menezes revela ansiedade para voltar a jogar pelo Palmeiras

Atacante se destacou em 2019, mas esteve fora do clube após imbróglio por conta de seu ex-empresário...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 out 2020 às 08:20

Publicado em 23 de Outubro de 2020 às 08:20

Crédito: Divulgação/Palmeiras
Nesta sexta-feira (23), o Palmeiras estreia no Paulista Sub-20 contra o Flamengo-SP e conta com uma grande novidade. Após um ano fora, Bruno Menezes está de volta ao clube e defenderá a equipe sub-20 nesta temporada. Depois que um empresário tentou levá-lo ao Feyenoord, mas o time holandês não quis correr o risco de ser multado pela FIFA, o atleta atuará pelo Verdão.
​Um dos destaques das categorias de base, em 2019, o atacante revela que está ansioso para retornar aos gramados pelo Verdão e destacou a preparação para retomar o ritmo e dar continuidade ao trabalho.- Estou ansioso de poder voltar a entrar em campo pelo Palmeiras, não vejo a hora, depois de tanto tempo parado. Mantive o foco, tive uma preparação muito boa junto com os profissionais do clube e estou me sentindo bem pra voltar. Espero poder voltar ao ritmo que vinha apresentando ano passado e quero ajudar o time em todas as partidas. - comentou Bruno.
​Com Brasileirão, Copa do Brasil e Paulista acontecendo ao mesmo tempo, é necessário ter elenco para não sobrecarregar o corpo de atletas. Bruno afirma que o clube tem condições de brigar pelas três competições, mas ressalta que os jogadores pensam em cada partida para chegar no objetivo final.
- Temos um calendário com três competições onde vamos buscar os três títulos, sem dúvidas. Acredito que temos um elenco com grandes jogadores, qualificado pra brigar nas três competições, mas estamos com os pés no chão e estamos pensando jogo a jogo, sempre visando os três pontos nos confrontos. - concluiu a jovem promessa.
​Cria do futsal do Palmeiras, o atacante de 18 anos marcou 18 gols em 2019 atuando pelo Sub-17. Recentemente, Bruno assinou o seu primeiro contrato profissional com o Palmeiras, com duração até 2023.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados