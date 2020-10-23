Bruno Menezes revela ansiedade para voltar a jogar pelo Palmeiras

Crédito: Divulgação/Palmeiras

Nesta sexta-feira (23), o Palmeiras estreia no Paulista Sub-20 contra o Flamengo-SP e conta com uma grande novidade. Após um ano fora, Bruno Menezes está de volta ao clube e defenderá a equipe sub-20 nesta temporada. Depois que um empresário tentou levá-lo ao Feyenoord, mas o time holandês não quis correr o risco de ser multado pela FIFA, o atleta atuará pelo Verdão.

​Um dos destaques das categorias de base, em 2019, o atacante revela que está ansioso para retornar aos gramados pelo Verdão e destacou a preparação para retomar o ritmo e dar continuidade ao trabalho.- Estou ansioso de poder voltar a entrar em campo pelo Palmeiras, não vejo a hora, depois de tanto tempo parado. Mantive o foco, tive uma preparação muito boa junto com os profissionais do clube e estou me sentindo bem pra voltar. Espero poder voltar ao ritmo que vinha apresentando ano passado e quero ajudar o time em todas as partidas. - comentou Bruno.

​Com Brasileirão, Copa do Brasil e Paulista acontecendo ao mesmo tempo, é necessário ter elenco para não sobrecarregar o corpo de atletas. Bruno afirma que o clube tem condições de brigar pelas três competições, mas ressalta que os jogadores pensam em cada partida para chegar no objetivo final.

- Temos um calendário com três competições onde vamos buscar os três títulos, sem dúvidas. Acredito que temos um elenco com grandes jogadores, qualificado pra brigar nas três competições, mas estamos com os pés no chão e estamos pensando jogo a jogo, sempre visando os três pontos nos confrontos. - concluiu a jovem promessa.