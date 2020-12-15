Bruno Méndez fala de 'competição sadia' na zaga do Corinthians e se diz feliz pelas oportunidades no time

O Corinthians se reapresentou nesta terça-feira após vitória no clássico com o São Paulo e o escolhido para conceder entrevista coletiva virtual foi um dos destaques do Majestoso do último domingo: Bruno Méndez, que tem vivido a tão sonhada chance de sequência no time titular por conta das oportunidades dadas por Vagner Mancini. Sendo assim, ele não se sente pressionado pela concorrência com Jemerson, que para ele é uma competição sadia.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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Bem no duelo com o Tricolor, elogiado por torcedores que viram o uruguaio colando Brenner e Luciano "no bolso", Bruno vinha sendo reserva com Mancini desde que foi expulso contra o Athletico-PR, logo na estreia com o treinador, e só recuperou espaço diante do Grêmio, em que entrou bem no jogo, e contra o Coritiba, jogando os 90 minutos, partidas que o credenciaram para o clássico.

- Um ano e meio que não tinha sequência no time, para mim era muito difícil ficar treinando no dia a dia, mas também entendo cada professor, cada um tem sua forma de pensar, trabalhava dia a dia para poder jogar. O professor Mancini me deu a oportunidade contra o Athletico-PR, eu errei, estava muito triste pelo cartão vermelho, eu acho que também por esse cartão ele me colocou no banco. Marllon foi muito bem, estava muito bem na zaga, então ficou ele. O professor Mancini falou que ninguém é titular absoluto, ainda mais na zaga, então todos temos que treinar dia a dia para estar apto para jogar.Sem perspectivas de ganhar espaço no time, Bruno Méndez chegou a declarar, ainda durante a pausa por conta do isolamento social, que pensaria em sair por empréstimo para ter mais oportunidades. No entanto, segundo ele, o pensamento sempre foi permanecer no Corinthians e buscar suas chances ali dentro e finalmente elas chegaram, o que o deixa contente atualmente.

- Sem dúvidas agora me sinto contente, porque o que o jogador mais quer é jogar e é o que dá confiança, por sorte venho fazendo jogos, venho jogando, então para mim é muito feliz. Sobe o empréstimo, minha cabeça estava aqui, eu queria jogar aqui, queria ter a minha vitória aqui, então era muito importante seguir jogando aqui e depois o empréstimo se iria ver.

A questão agora, no entanto, é a concorrência pela posição na zaga ao lado de Gil, já que o Timão contratou recentemente Jemerson, um zagueiro de Seleção Brasileira que chega com status de titular. O ex-jogador do Monaco ainda não estreou por ter contraído a Covid-19 e acabou ficando afastado em quarentena por duas semanas. Enquanto isso, Bruno Méndez vai aproveitando a chance, mas não se preocupa com a disputa pela titularidade, a qual considera sadia.

- Sem dúvidas que a chegada do Jemerson vai evoluir todo o time, principalmente os zagueiros, porque como falei não tem titular absoluto, então estamos treinando dia a dia para essa vaga. Agora o professor me deu a oportunidade e espero aproveitar muito bem - disse antes de completar: