Bruno Méndez e Camacho analisam como falta de torcida e idioma podem influenciar na estreia do Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians estreia nesta quinta-feira, às 21h30, pela fase de grupos da Sul-Americana contra o River Plate-PAR. Na véspera do confronto em Assunção, no Paraguai, Bruno Méndez e Camacho concederam entrevista coletiva no CT Joaquim Grava e falaram de suas expectativas para o duelo. Temas como ausência de torcida e idioma diferente foram comentados pelos atletas.TABELA> Veja classificação e simulador da Copa Sul-Americana-2021 clicando aqui

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Titulares de Vagner Mancini para a partida, os dois vão enfrentar um dos mais marcantes efeitos da pandemia no futebol: um estádio com portões fechados. Algo que aqui no Brasil já estão acostumados, mas que pode fazer a diferença na competição continental, fora de casa, sem a pressão das arquibancadas.

- Espero que a gente entre na quinta-feira com o melhor futebol possível e saia com a vitória lá. Lá na casa deles é um ponto forte para a gente, como não tem torcida é campo neutro. Espero que o campo esteja bom para a gente fazer um grande futebol. É triste não ter torcida nesses jogos importantes, mas a gente já se acostumou com isso - comentou o volante Camacho.Outro aspecto que sempre está em voga nessas competições continentais é o idioma, já que somente os clubes brasileiros falam português, enquanto todas as outras equipes, inclusive a grande maioria dos trios de arbitragem, falam espanhol. Dessa forma, Bruno Méndez deve ser um porta-voz do Timão na partida contra o River Plate-PAR, mas não crê que isso influencie no campo.

- Pode ser que faça diferença. Me comunico melhor com o juiz, acho que aqui, entre o time, vão me deixar falar mais com o juiz e adversários, porque todos eles falam espanhol, pode ser que pra mim a comunicação seja mais fácil, tanto com o juiz, quanto com o outro time. Dentro de campo para mim a mesma coisa, por mais que fale a mesma língua, é a mesma coisa - disse o uruguaio.