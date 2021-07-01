Bruno Méndez é apresentado pelo Internacional

Crédito: Divulgação/Inter

O zagueiro Bruno Méndez finalmente foi anunciado e apresentado ao Internacional. Na tarde desta quinta-feira, ele colocou o manto colorado e mandou recado aos torcedores.

Sem espaço no Corinthians, seu antigo clube, o uruguaio desembarcou em Porto Alegre em busca de dias mais alegres e demonstrou confiança para apresentar um futebol de alto nível.

A chegada de Bruno Méndez era um desejo da diretoria do Colorado, que buscava no mercado um reforço para compor a defesa ao lado de Victor Cuesta.

Aguirre

No Inter, o defensor será dirigido por Diego Aguirre, seu compatriota. No discurso, ele prometeu raça e determinação para ajudar seu novo técnico e grupo de trabalho.