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futebol

Bruno Méndez é apresentado pelo Internacional

Uruguaio chegou ao Beira-Rio, vestiu a nova camisa e prometeu raça no clube vermelho de Porto Alegre...

Publicado em 01 de Julho de 2021 às 14:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 jul 2021 às 14:44
Crédito: Divulgação/Inter
O zagueiro Bruno Méndez finalmente foi anunciado e apresentado ao Internacional. Na tarde desta quinta-feira, ele colocou o manto colorado e mandou recado aos torcedores.
Sem espaço no Corinthians, seu antigo clube, o uruguaio desembarcou em Porto Alegre em busca de dias mais alegres e demonstrou confiança para apresentar um futebol de alto nível.
A chegada de Bruno Méndez era um desejo da diretoria do Colorado, que buscava no mercado um reforço para compor a defesa ao lado de Victor Cuesta.
Aguirre
No Inter, o defensor será dirigido por Diego Aguirre, seu compatriota. No discurso, ele prometeu raça e determinação para ajudar seu novo técnico e grupo de trabalho.
‘Passei por treinadores que gostavam de sair jogando. No Wanderers também saí por baixo. Não tenho problemas. Verei o que o professor Aguirre pedirá. Não faltarão atitude, entrega e raça’, afirmou.

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