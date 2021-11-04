Bruno Méndez confia em torcida para Inter vencer o Grêmio

Crédito: Divulgação/Internacional

Na briga pela Libertadores da América 2022, o Internacional volta a campo pelo Brasileirão no próximo sábado, quando encara o Grêmio, no Beira-Rio.

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Apesar da situação complicada do maior rival, dentro do Colorado o clima é de muito respeito pelo adversário.

Na visão do zagueiro Bruno Méndez, um fator que pode ajudar o Internacional a conseguir um bom resultado é a torcida, que deve marcar presença em peso no confronto.

‘É diferente, um jogador a mais. Será importante jogar com a torcida do Inter. Estou feliz por tê-los no clássico’, afirmou.