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Bruno Méndez confia em torcida para Inter vencer o Grêmio

Zagueiro uruguaio acredita que a massa Colorada pode ser um diferencial no duelo de sábado...
LanceNet

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Publicado em 

04 nov 2021 às 14:38

Publicado em 04 de Novembro de 2021 às 14:38

Crédito: Divulgação/Internacional
Na briga pela Libertadores da América 2022, o Internacional volta a campo pelo Brasileirão no próximo sábado, quando encara o Grêmio, no Beira-Rio.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Apesar da situação complicada do maior rival, dentro do Colorado o clima é de muito respeito pelo adversário.
Na visão do zagueiro Bruno Méndez, um fator que pode ajudar o Internacional a conseguir um bom resultado é a torcida, que deve marcar presença em peso no confronto.
‘É diferente, um jogador a mais. Será importante jogar com a torcida do Inter. Estou feliz por tê-los no clássico’, afirmou.
Com 41 pontos, o Internacional é o 7º colocado do Campeonato Brasileiro. O Grêmio é o 19º, com 26.

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