Bruno Méndez comemora volta para a zaga e boa fase no Corinthians: 'Fazer tudo para seguir no time'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Com a vaga de titular conquistada no Corinthians, Bruno Méndez vive sua melhor fase desde que foi contratado pelo clube, no início de 2019. Além disso, ele está recebendo uma sequência em sua posição de origem, ou seja, na zaga. Dessa forma, o uruguaio comemora o bom momento na véspera da estreia do time na fase de grupos da Copa Sul-Americana, contra o River Plate-PAR.TABELA> Veja classificação e simulador da Copa Sul-Americana-2021 clicando aqui

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Em entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira, Bruno comemorou a sua fase no Timão e relembrou como foi difícil seu começo no clube. Segundo o defensor corintiano, ele se preparou física e mentalmente desde então.

- Sem dúvida que o primeiro ano foi bastante difícil para mim, adaptação, tinha apenas 19 anos. Agora estou mais maduro, trabalhei na parte de força, parte física, estou com mais confiança. O professor me deu mais espaço no time, estou contente por fazer esses jogos como titular no Corinthians, e trabalhar para seguir jogando - destacou.Por conta da carência de um reserva para Fagner, que estava fora de combate, Bruno Méndez foi bastante utilizado na lateral direita, além disso, chegou a ser testado como volante em alguns treinos com Mancini. Apesar de garantir que atua em qualquer posição no Corinthians, ele não esconde a felicidade por ter se firmado em sua posição de origem, a qual divide com seu "conselheiro" Gil.

- Como zagueiro, estou feliz em voltar, é a minha posição natural, estou me sentido mais cômodo, mais contente. Falo muito com o Gil sobre a posição de zagueiro, para entender no campo. A respeito de volante, nunca joguei ai, treinei aqui, com o Mancini, de volante, mas com certa dificuldade, mas prefiro de zagueiro. Mas no Corinthians, para jogar, eu jogo em qualquer posição - declarou o uruguaio antes de completar:

- Feliz, como falei antes, por essa oportunidade que o professor me dá por jogar, tanto como lateral, quanto como zagueiro. Feliz por ter uma oportunidade de jogar em um time como Corinthians, Como disse o Camacho, cada jogo é o jogo da vida da gente, então é deixar tudo para seguir no time.