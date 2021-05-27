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Bruno Méndez brinca com Jô após assistência pelo Corinthians: 'Falei que faria duas'

Dupla participou do segundo gol corintiano na goleada por 4 a 0 sobre o River Plate (PAR), na última quarta-feira (26)...

Publicado em 27 de Maio de 2021 às 18:24

LanceNet

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Publicado em 

27 mai 2021 às 18:24
Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
Responsável pela assistência para o segundo gol do Corinthians na goleada por 4 a 0 sobre o River Plate (PAR), na última quarta-feira (26), pela última rodada do grupo E da Copa Sul-Americana, o uruguaio Bruno Méndez brincou com o atacante Jô, autor do tento, aproveitando um chute de primeira, após um cruzamento pela direita do defensor.Segundo Bruno, que é zagueiro de origem, mas atuou improvisado como lateral, ele havia prometido ao companheiro duas assistências na partida.
– Não sou lateral, mas sei fazer essa posição. Falei com o Jô que faria duas assistências e a segunda não me foi famoso – disse Méndez à Corinthians TV.
Atualmente, o Timão não possui um lateral-direito reserva para Fagner, dono da posição. Desde a saída de Michel Macedo, emprestado ao Juventude no último dia 22 de abril, e, portanto, Bruno Méndez e João Victor também tem sido utilizados na função.
Contra o River Plate (PAR), a opção do técnico interino Fernando Lázaro foi de atuar com Bruno pela lateral e João na zaga, pela direita, mas a ordem também pode ser mudada, caso haja necessidade.

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