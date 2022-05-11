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futebol

Bruno Matias exalta força do Sport na Ilha do Retiro

Meio-campista projetou a sequência de confrontos como visitante do Leão da Ilha
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Publicado em 11 de Maio de 2022 às 10:11

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mai 2022 às 10:11
Com 11 pontos em seis rodadas, o Sport ocupa a terceira colocação da Série B e já corre na briga por uma vaga de acesso para a Série A. Com a melhor defesa do campeonato, ao lado do Bahia, conta com segurança no setor defensivo desde o meio-campo, encabeçado pelo volante Bruno Matias, contratado nesta temporada.>Lista dos 10 clubes do Brasil com mais receitas em 2021Na última rodada, o Leão da Ilha venceu o Tombense por 2 a 0 e chegou a terceira vitória em três jogos atuando em seus domínios. Para Bruno Matias, a equipe precisa aproveitar o mando de campo para somar o máximo de pontos possíveis:
- A gente sabe da dificuldade que a Série B nos proporciona e fizemos nosso dever de casa contra o Tombense. Nesse tipo de competição, temos que fazer valer o mando de campo, temos que ser fortes, ainda mais vestindo uma camisa como a do Sport, que sabemos a cobrança que é, o peso que tem. Desde o começo do campeonato, nós sabemos dos nossos objetivos e queremos brigar na parte de cima, porém temos que manter os pés no chão e trabalhar firme pra seguir com o bom desempenho - comentou Bruno.
Nas próximas duas rodadas, o Sport visita a Chapecoense e o Novorizontino visando melhorar o desempenho fora de casa. O meio-campista ressaltou a dificuldade do confronto com a equipe catarinense na próxima sexta-feira (13) e destaca a importância de somar pontos longe da Ilha do Retiro para ganhar confiança e seguir na briga na parte de cima da tabela:
- Sabemos da dificuldade da partida contra a Chape, que é muito forte jogando em casa, mas defender o Sport exige que você sempre entre em campo pra vencer, respeitando o adversário sempre, porém vamos lá com o intuito de sair com os três pontos. Temos dois jogos difíceis fora de casa, mas, quem quer subir pra Série A, tem que somar pontos fora também. Então, vamos buscar os seis pontos nesses dois confrontos que são de suma importância pra sequência, mas pensando em um jogo de cada vez pra fazer duas grandes partidas e ganhar ainda mais confiança.
Crédito: Atletatem16partidaseumgoldesdesuachegadaaoclube(AndersonStevens/SportClubdoRecife

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