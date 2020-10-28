Bruno Lazaroni não é mais técnico do Botafogo; preparador físico também sai

Durou pouco mais de um mês o comando de Bruno Lazaroni no Botafogo. Após a derrota para o Cuiabá, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, a diretoria do Alvinegro anunciou o desligamento do técnico nesta quarta-feira após reunião realizada no Estádio Nilton Santos.
O Botafogo ofereceu a oportunidade ao profissional de permanecer no clube como integrante da comissão técnica e aguarda a definição de Lazaroni. Atualmente, o cargo de auxiliar permanente é ocupado pelo ex-meia Lucio Flavio. Pode haver uma espécie de parceria entre os dois, caso o atual treinador aceite continuar no Alvinegro.
Além dele, o preparador físico Felippe Cappela e o auxiliar-técnico Fábio Lefundes estão de saída. O preparador de goleiros Flavio Tenius irá comandar a equipe na partida contra o Ceará, neste sábado, em em jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em nota, o clube afirma que "vai ao mercado em busca de um novo treinador para a equipe profissional".
Lazaroni, que até então era auxiliar permanente, assumiu o comando da equipe após a demissão de Paulo Autuori, no mês passado. O empate diante do Goiás e o resultado negativo para o Cuiabá, contudo, não foram encarados com bons olhos pela cúpula do clube de General Severiano.
Agora, o alvo do Botafogo é um treinador experiente. Na luta contra a zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro e na desvantagem nas oitavas de final da Copa do Brasil, a diretoria busca um nome consolidado no cenário do futebol nacional.