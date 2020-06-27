Bruno Lage segue comandando o Benfica. Até quando?

O treinador do Benfica, Bruno Lage, vai estar à frente da equipe para a disputa contra o Marítimo, nesta segunda-feira (29). A informação foi confirmada pelo Diário Record. O técnico viajará com o time para a Madeira. Mas ainda não está garantida a sua permanência no clube até o fim da temporada. O futuro do treinador depende dos próximos resultados. No momento, o seu time tem 64 pontos, três atrás do líder Porto.

Lage chegou ao Benfica em janeiro de 2019 e levou as águias ao título do Campeonato Português. Mas, este ano, os resultados não têm sido bons, o que levou a direção do clube a cogitar uma substituição. O ideal, para os dirigentes, seria o retorno de Jorge Jesus, que ganhou três títulos nacionais pelo Benfica e hoje é treinador do Flamengo.E MAIS:Técnico do Sporting diz que time está bem e prega cautelaChilavert avisa que vai concorrer à presidência do ParaguaiSporting sai atrás no placar, vira, e vence bem o BelenensesConfira os títulos do Liverpool durante o jejum na Premier LeagueO dia do mercado: Coutinho pode voltar à InglaterraSávio analisa o momento vivido por Vinicius Jr no RealAthirson analisa possível ida de Arthur para a Juventus E MAIS: