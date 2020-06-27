Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Bruno Lage segue comandando o Benfica. Até quando?

O treinador, em baixa, está confirmado no cargo pelo menos até o jogo contra o Marítimo, nesta segunda-feira. Mas Águias seguem atrás de substituto e prioridade 1 é Jorge Jesus...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 jun 2020 às 02:45

Publicado em 27 de Junho de 2020 às 02:45

Crédito: Bruno Lage comanda o Benfica contra o Marítimo. Mas ele não continuará na próxima temporada (Twitter
O treinador do Benfica, Bruno Lage, vai estar à frente da equipe para a disputa contra o Marítimo, nesta segunda-feira (29). A informação foi confirmada pelo Diário Record. O técnico viajará com o time para a Madeira. Mas ainda não está garantida a sua permanência no clube até o fim da temporada. O futuro do treinador depende dos próximos resultados. No momento, o seu time tem 64 pontos, três atrás do líder Porto.
Lage chegou ao Benfica em janeiro de 2019 e levou as águias ao título do Campeonato Português. Mas, este ano, os resultados não têm sido bons, o que levou a direção do clube a cogitar uma substituição. O ideal, para os dirigentes, seria o retorno de Jorge Jesus, que ganhou três títulos nacionais pelo Benfica e hoje é treinador do Flamengo.E MAIS:Técnico do Sporting diz que time está bem  e prega cautelaChilavert avisa que vai concorrer à presidência do ParaguaiSporting sai atrás no placar, vira, e vence bem o BelenensesConfira os títulos do Liverpool durante o jejum na Premier LeagueO dia do mercado: Coutinho pode voltar à InglaterraSávio analisa o momento vivido por Vinicius Jr no RealAthirson analisa possível ida de Arthur para a Juventus E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

benfica flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2026
Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados