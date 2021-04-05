Bruno José celebra vitória sobre o Boa, se diz mais adaptado ao Cruzeiro e espera evolução do time

O atacante Bruno José foi titular nos dois últimos jogos do Cruzeiro, contra Tombense e Boa Esporte. Ainda não marcou seu gol, mas o desempenho em campo tem melhorado a ponto de Felipe Conceição optar por sua manutenção no time. Bruno falou sobre estar mais ambientado na Raposa e aos companheiros, celebrou os três pontos conquistados e espera uma evolução do time nas próximas rodadas. Confira no vídeo acima. Bruno José já está mais ambientado à Raposa e espera subir ainda mais de rendimento na equipe-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)