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futebol

Bruno José celebra vitória sobre o Boa, se diz mais adaptado ao Cruzeiro e espera evolução do time

O atacante foi titular nos dois últimos jogos da Raposa e vem ganhando espaço na equipe comandada por Felipe Conceição...

Publicado em 05 de Abril de 2021 às 17:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 abr 2021 às 17:40
O atacante Bruno José foi titular nos dois últimos jogos do Cruzeiro, contra Tombense e Boa Esporte. Ainda não marcou seu gol, mas o desempenho em campo tem melhorado a ponto de Felipe Conceição optar por sua manutenção no time. Bruno falou sobre estar mais ambientado na Raposa e aos companheiros, celebrou os três pontos conquistados e espera uma evolução do time nas próximas rodadas. Confira no vídeo acima. Bruno José já está mais ambientado à Raposa e espera subir ainda mais de rendimento na equipe-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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