Bruno Henrique volta a completar 90 minutos e reassume papel de protagonismo no Flamengo

Recuperado de tendinopatia no joelho direito, Bruno Henrique voltou a atuar por 90 minutos pelo Flamengo neste domingo: foi substituído nos acréscimos da vitória por 2 a 1 sobre o Altos-PI, pela terceira fase da Copa do Brasil, em Teresina. Além de somar minutos, o camisa 27 também colocou "na conta" mais uma assistência, para Pedro, a sua quinta na temporada, aproximando-se de Arrascaeta e Lázaro, os garçons rubro-negros em 2022 - ambos com seis. Todas assistências de Bruno Henrique foram desde 12 de março: foram duas contra o Talleres, na vitória por 3 a 1 no Rio de Janeiro, e duas contra a Universidad Católica, na vitória por 3 a 2 em Santiago - além do passe para Pedro no triunfo sobre o Altos, em Teresina. Neste intervalo, o atacante ficou fora dos jogos contra São Paulo, Palmeiras e Athletico - todos pelo Brasileirão.Agora, Bruno Henrique busca ter sequência sob o comando de Paulo Sousa. O técnico, nas últimas partidas, tem o utilizado de maneira mais próxima à dos anos em que o camisa 27 se destacou como dupla de Gabigol. Contudo, desde a última temporada, Bruno Henrique sofre com alguns problemas físicos.