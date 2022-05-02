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Bruno Henrique volta a completar 90 minutos e reassume papel de protagonismo no Flamengo

Atacante foi titular e subsituído nos acréscimos da etapa final diante do Altos, em Teresina...

Publicado em 02 de Maio de 2022 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 mai 2022 às 07:00
Recuperado de tendinopatia no joelho direito, Bruno Henrique voltou a atuar por 90 minutos pelo Flamengo neste domingo: foi substituído nos acréscimos da vitória por 2 a 1 sobre o Altos-PI, pela terceira fase da Copa do Brasil, em Teresina. Além de somar minutos, o camisa 27 também colocou "na conta" mais uma assistência, para Pedro, a sua quinta na temporada, aproximando-se de Arrascaeta e Lázaro, os garçons rubro-negros em 2022 - ambos com seis. Todas assistências de Bruno Henrique foram desde 12 de março: foram duas contra o Talleres, na vitória por 3 a 1 no Rio de Janeiro, e duas contra a Universidad Católica, na vitória por 3 a 2 em Santiago - além do passe para Pedro no triunfo sobre o Altos, em Teresina. Neste intervalo, o atacante ficou fora dos jogos contra São Paulo, Palmeiras e Athletico - todos pelo Brasileirão.Agora, Bruno Henrique busca ter sequência sob o comando de Paulo Sousa. O técnico, nas últimas partidas, tem o utilizado de maneira mais próxima à dos anos em que o camisa 27 se destacou como dupla de Gabigol. Contudo, desde a última temporada, Bruno Henrique sofre com alguns problemas físicos.
Para o jogo de quarta-feira, contra o Talleres (ARG), em Córdoba, Bruno Henrique será mantido entre os titulares e, com 100% de aproveitamento no Grupo H, o Flamengo pode garantir a classificação para as oitavas de final da Libertadores. A partida terá transmissão em Tempo Real pelo site do LANCE!.Os garçons do Flamengo na temporada de 2022:
6 Assistências - Lázaro e Arrascaeta5 Assistências - Bruno Henrique​4 Assistências - Vitinho2 Assistências - Matheuzinho, Willian Arão e Marinho1 Assistência - Everton Ribeiro, Gabi, Victor Hugo, Pedro, Isla, João Gomes e Renê
Crédito: BrunoHenriquedeumaisumaassistêncianapartidaentreFlamengoeAltos-PI(Foto:GilvandeSouza/Flamengo

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