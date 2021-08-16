Bruno Henrique supera Romário no ranking de artilheiros do Flamengo no Brasileirão

Crédito: Bruno Henrique tem 8 gols no Brasileiro (Marcelo Cortes / Flamengo

Os homens de frente do Flamengo seguem fazendo história no clube. Se no meio de semana, contra o Olimpia, pela Libertadores, quem brilhou foi Gabigol, neste domingo foi a vez de Bruno Henrique estufar as redes e manter seu bom rendimento no Campeonato Brasileiro. Contra o Sport, na vitória carioca por 2 a 0, o atacante abriu o placar e se isolou na artilharia da competição com oito bolas na rede. No ano passado, Bruno marcou nove vezes na disputa nacional.

Em menos de três anos completos na Gávea, Bruno Henrique já acumula números de respeito. Com o tento sobre o Leão, já são 38 pelo Flamengo apenas no Brasileirão - 68 no total. Marca que supera, por exemplo, grandes artilheiros do clube, como Romário, Nunes, Tita e Adriano. O Baixinho, inclusive, foi superado no duelo deste fim de semana.

Sua grande temporada até o momento foi em 2019, quando estufou as redes 21 vezes no Brasileirão - 35 somando todos os campeonatos. Uma marca que ainda pode ser alcançada pelo atacante este ano caso mantenha a média de 0,66 gol por jogo - 8 em 12 partidas - que vem tendo nesta edição.

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