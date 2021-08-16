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Bruno Henrique supera Romário no ranking de artilheiros do Flamengo no Brasileirão

Atacante abriu o placar na vitória sobre o Sport...

Publicado em 16 de Agosto de 2021 às 08:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 ago 2021 às 08:40
Crédito: Bruno Henrique tem 8 gols no Brasileiro (Marcelo Cortes / Flamengo
Os homens de frente do Flamengo seguem fazendo história no clube. Se no meio de semana, contra o Olimpia, pela Libertadores, quem brilhou foi Gabigol, neste domingo foi a vez de Bruno Henrique estufar as redes e manter seu bom rendimento no Campeonato Brasileiro. Contra o Sport, na vitória carioca por 2 a 0, o atacante abriu o placar e se isolou na artilharia da competição com oito bolas na rede. No ano passado, Bruno marcou nove vezes na disputa nacional.
Em menos de três anos completos na Gávea, Bruno Henrique já acumula números de respeito. Com o tento sobre o Leão, já são 38 pelo Flamengo apenas no Brasileirão - 68 no total. Marca que supera, por exemplo, grandes artilheiros do clube, como Romário, Nunes, Tita e Adriano. O Baixinho, inclusive, foi superado no duelo deste fim de semana.
Sua grande temporada até o momento foi em 2019, quando estufou as redes 21 vezes no Brasileirão - 35 somando todos os campeonatos. Uma marca que ainda pode ser alcançada pelo atacante este ano caso mantenha a média de 0,66 gol por jogo - 8 em 12 partidas - que vem tendo nesta edição.
MAIORES ARTILHEIROS DO FLAMENGO NA HISTÓRIA DO BRASILEIRO
1º - Zico - 135 gols em 249 jogos2º - Gabigol - 42 gols em 58 jogos3º - Bebeto - 41 gols em 95 jogos4º - Renato Abreu - 40 gols em 164 jogos5º - Bruno Henrique - 38 gols em 76 jogos6º - Romário - 37 gols em 62 jogos7º - Nunes - 34 gols em 68 jogos8º - Petkovic - 31 gols em 98 jogos9º - Tita - 29 gols em 101 jogosLeonardo Moura - 29 gols em 315 jogos

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