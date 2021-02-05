Bruno Henrique supera Romário e se isola como o maior artilheiro do Clássico dos Milhões neste século

Crédito: Bruno Henrique chegou aos 20 gols na temporada (Alexandre Vidal / Flamengo

Bruno Henrique não é chamado de 'Rei dos Clássicos' à toa. E, nessa quinta-feira, mais uma vez o atacante mostrou o porquê. De cabeça, o camisa 27 marcou o segundo gol do Flamengo na vitória por 2 a 0 sobre o Vasco, no Maracanã, em jogo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Esse foi o 14º gol de Bruno em clássicos desde que chegou ao Rio de Janeiro. O 7º contra o Cruz-Maltino em apenas seis jogos. Um número que faz do jogador o líder isolado do ranking de artilheiros do confronto neste século, superando ninguém menos do que Romário.

O curioso é que, antes de defender a equipe da Gávea, Bruno Henrique jamais havia marcado contra o time de São Januário. Por Goiás e Santos, enfrentou os vascaínos em cinco oportunidades e passou em branco em todas.

ARTILHEIROS DO CLÁSSICO FLAMENGO X VASCO NO SÉCULO XXI