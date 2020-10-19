Bruno Henrique se isola como o 3º maior artilheiro do Flamengo neste século; Diego entra no top 10

Bruno Henrique segue escrevendo seu nome na história do Flamengo. Uma das principais peças do time nas conquistas do Brasileiro e da Libertadores no ano passado, o atacante segue sendo decisivo com gols e assistências em 2020.
Neste domingo, na goleada por 5 a 1 sobre o Corinthians, fora de casa, o jogador marcou o seu 13º tento na temporada, o 48º desde que chegou à Gávea no início do ano passado. Com isso, o camisa 27 se isolou como o 3º maior artilheiro do clube neste século, deixando para trás Vagner Love, Obina e Leonardo Moura, todos empatados com 47 bolas na rede.
Quem agora aparece na lista dos dez maiores goleadores do período é Diego. Ao fechar o placar na Neo Química Arena, o meia chegou a 39 gols pelo Flamengo, igualando a marca de Everton, que hoje atua no Grêmio. Confira o top 10:
MAIORES ARTILHEIROS DO FLAMENGO NESTE SÉCULO
1º - Renato Abreu - 73 gols2º - Gabigol - 59 gols3º - Bruno Henrique - 48 gols4º - Obina - 47 golsLéo Moura - 47 golsVágner Love - 47 gols7º - Hernane Brocador - 45 gols8º - Edílson - 44 gols9º - Guerrero - 43 gols10º - Diego - 39 golsÉverton - 39 gols