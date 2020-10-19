  • Bruno Henrique se isola como o 3º maior artilheiro do Flamengo neste século; Diego entra no top 10
Bruno Henrique se isola como o 3º maior artilheiro do Flamengo neste século; Diego entra no top 10

LanceNet

19 out 2020 às 11:03

Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 11:03

Crédito: Bruno Henrique tem 13 gols na temporada (Felipe Patiño/Flamengo
Bruno Henrique segue escrevendo seu nome na história do Flamengo. Uma das principais peças do time nas conquistas do Brasileiro e da Libertadores no ano passado, o atacante segue sendo decisivo com gols e assistências em 2020.
Neste domingo, na goleada por 5 a 1 sobre o Corinthians, fora de casa, o jogador marcou o seu 13º tento na temporada, o 48º desde que chegou à Gávea no início do ano passado. Com isso, o camisa 27 se isolou como o 3º maior artilheiro do clube neste século, deixando para trás Vagner Love, Obina e Leonardo Moura, todos empatados com 47 bolas na rede.
Quem agora aparece na lista dos dez maiores goleadores do período é Diego. Ao fechar o placar na Neo Química Arena, o meia chegou a 39 gols pelo Flamengo, igualando a marca de Everton, que hoje atua no Grêmio. Confira o top 10:
MAIORES ARTILHEIROS DO FLAMENGO NESTE SÉCULO
1º - Renato Abreu - 73 gols2º - Gabigol - 59 gols3º - Bruno Henrique - 48 gols4º - Obina - 47 golsLéo Moura - 47 golsVágner Love - 47 gols7º - Hernane Brocador - 45 gols8º - Edílson - 44 gols9º - Guerrero - 43 gols10º - Diego - 39 golsÉverton - 39 gols

Tópicos Relacionados

flamengo
Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

